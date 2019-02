FC Barcelona-coach Ernesto Valverde heeft het dinsdag na het doelpuntloze gelijkspel tegen Olympique Lyon in de achtste finales van de Champions League opgenomen voor Luis Suárez. De oud-Ajacied wacht al sinds 16 september 2015 op een uittreffer in het miljoenenbal.

De 32-jarige Suárez kreeg dinsdagavond genoeg kansen om een einde te maken aan die doelpuntendroogte op vreemde bodem - Barcelona vuurde in totaal 25 schoten af op het doel van Lyon - maar de Uruguayaan slaagde er net als zijn ploeggenoten niet in om doelman Anthony Lopes te passeren.

"Ik maak me geen zorgen over zijn doelpuntenproductie", zei Valverde na de wedstrijd in het Groupama Stadium op de persconferentie. "Ik zou me pas zorgen gaan maken als hij niet meer in staat is om kansen te creëren, want dat is wat we van hem vragen."

"Luis is een echte vechter op het veld en iemand die nooit opgeeft. Hij kreeg tegen Lyon meerdere kansen om te scoren. Maar zelfs als de mogelijkheden uitblijven, slaagt hij er altijd weer in om anderen in stelling te brengen."

'Ik weet dat ik altijd op Suárez kan rekenen'

Met vijftien doelpunten in 23 competitieduels doet Suárez het in de Primera División weliswaar verdienstelijk, maar de oud-speler van FC Groningen, Ajax en Liverpool wacht nog altijd op zijn eerste treffer sinds januari én zijn eerste Champions League-doelpunt van het seizoen.

Zijn laatste elf goals in het miljoenenbal werden allemaal in Camp Nou gemaakt, maar Valverde denkt dat het een kwestie van tijd is voordat Suárez weer een uitdoelpunt maakt in de Champions League. "Hij weet altijd weer voor problemen voor de tegenstander te zorgen en ik weet dat ik altijd op hem kan rekenen. Hij moet alleen iets beter met zijn kansen omgaan."

Valverde was verder heel tevreden over de manier waarop zijn ploeg ten strijde trok tegen Lyon, ook al is de uitgangspositie van Barcelona voor de return niet geweldig. "Ik ben eigenlijk over alles tevreden, behalve het resultaat. We zijn altijd goed in eigen huis, maar 0-0 is gevaarlijk. Hopelijk kan het publiek ons helpen."

De return tussen Barcelona en Lyon in Camp Nou staat 13 maart op het programma. De laatste twee keer dat de Catalanen een tweeluik in de Champions League begonnen met een doelpuntloze remise in de uitwedstrijd, bereikten ze de volgende ronde.

