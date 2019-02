Georginio Wijnaldum baalt van het doelpuntloze gelijkspel (0-0) van Liverpool dinsdag in eigen huis tegen Bayern München in de achtste finales van de Champions League.

"Dit is heel vervelend. Normaal gesproken maken we altijd wel één of twee doelpunten als we zo veel kansen krijgen. We waren vandaag ongelukkig in de afronding", zei de middenvelder voor de camera van Veronica.

"Het positieve is dat we geen tegendoelpunt hebben gekregen. Daardoor is er in de return nog van alles mogelijk. We gaan ons best doen om de volgende ronde te bereiken. Dat willen we graag."

Liverpool kreeg met name in de eerste helft een aantal goede mogelijkheden, maar die waren niet besteed aan Sadio Mané (schot veel te gehaast naast) en Joël Matip (schot geblokt).

'Ik ben nog niet helemaal topfit'

Wijnaldum kwam niet in doelpuntrijke positie. Hij maakte in de negentig minuten dat hij binnen de lijnen stond wel een energieke indruk. En dat terwijl hij pas net is hersteld van een griep.

"Ik ben nog niet helemaal topfit. Maar goed, volgens mij is geen enkele voetballer dat. Ik probeerde er gewoon het beste van te maken", vertelde hij nuchter. "Ik deed hetzelfde als voorheen. Ik had wel het gevoel dat door de mindere resultaten van de afgelopen weken er zomaar wat dingen werden geroepen, maar ik denk dat ik al het hele seizoen constant presteer."

Wijnaldum ontkende de berichtgeving van de laatste dagen in de Engelse media dat Liverpool de Premier League, waarin het samen met Manchester City aan kop gaat, belangrijker vindt dan de Champions League.

"Wij willen op alle fronten meedoen, dus ook in de Champions League, een van de mooiste competities om in te mogen spelen. Dat item leeft waarschijnlijk meer bij de fans, omdat we al lang geen kampioen zijn geworden."

