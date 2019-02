Memphis Depay en Olympique Lyon hebben FC Barcelona dinsdag in eigen huis op 0-0 gehouden in de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League.

Barcelona kreeg - zeker in de tweede helft - de beste kansen in Lyon, maar ondanks 25 doelpogingen wisten de Catalaanse sterren niet te scoren.

Voor Olympique Lyon was het alweer de zesde remise op rij in het Europese clubtoernooi. Dat is een evenaring van het record in één Champions League-seizoen.

Memphis begon in de basis bij Lyon, waar Kenny Tete het hele duel genoegen moest nemen met een plek op de bank. Jasper Cillessen ontbrak wegens een spierblessure bij Barcelona.

De return in Camp Nou is op 13 maart.

Remises Lyon in Champions League 2-10-18: Olympique Lyon-Shakhtar Donetsk: 2-2

23-10-18: 1899 Hoffenheim-Olympique Lyon: 3-3

7-11-18: Olympique Lyon-1899 Hoffenheim: 2-2

27-11-18: Olympique Lyon-Manchester City: 2-2

12-12-18: Shakhtar Donetsk-Olympique Lyon: 1-1

19-2-19: Olympique Lyon-FC Barcelona: 0-0



Flitsend begin in Lyon

Het duel in het Groupama Stadium begon flitsend. In de vierde minuut maakte Houssem Aouar een overtreding op Lionel Messi op de rand van het zestienmetergebied, waarna de Argentijnse vedette de vrije trap over mikte. Vlak daarna kreeg Aouar zelf een goede schietkans, maar zijn poging werd uit de hoek getikt door Marc-André ter Stegen.

De Duitse Barcelona-keeper had een nog fraaiere redding in huis op een prachtige knal van Martin Terrier. Via de vingertoppen van Ter Stegen spatte het schot uiteen op de lat. Het was al de achtste keer in de laatste negen Champions League-wedstrijden dat Lyon de paal of lat raakte.

Het spel bleef heen en weer golven in de openingsfase en ook Barcelona kreeg kansen. Ivan Rakitic schoot naast, Messi kreeg de bal na een lage voorzet van Jordi Alba ook niet tussen de palen en Ousmane Dembélé stuitte na een goede actie van dichtbij op de vuisten van Lyon-keeper Anthony Lopes.

Na het vermakelijke eerste kwartier was het laatste half uur van de eerste helft wat minder sprankelend. Dembélé probeerde het vlak voor rust nog van afstand, maar het lage schot van de Franse aanvaller ging net naast, net als een van richting veranderde poging van Sergio Busquets.

Memphis krijgt eerste kans van tweede helft

Memphis, die als aanvallende middenvelder veel vrijheid had in het systeem van Lyon-trainer Bruno Génésio, was voor rust vaak wat ongelukkig in zijn acties. In de tweede helft was de eerste kans voor de Nederlander. Zijn schot richting de verre hoek ging net naast de verkeerde kant van de paal.

Vervolgens gebeurde er lang amper iets voor beide doelen. In de 65e minuut nam Messi van binnen het zestienmetergebied Lopes weer eens onder vuur, maar de Portugese doelman stond op zijn post.

Barcelona werd wel weer wat sterker, had ook het meeste balbezit, maar een gaatje vinden in de verdediging van Olympique Lyon was niet zo makkelijk.

Luis Suárez, die op 16 september 2015 voor het laatst scoorde in een uitwedstrijd in de Champions League, kreeg een aardige kans, maar de oud-Ajacied gleed uit en mikte daardoor naast. Vlak daarna kon de Uruguayaan net niet bij een voorzet van Alba en werd een schot van invaller Philippe Coutinho gered door Lopes. De return in Barcelona over drie weken zit daardoor nog vol spanning.

