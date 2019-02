Kevin de Bruyne acht de kans klein dat Manchester City dit seizoen alle mogelijke prijzen wint. De Belgische middenvelder wil ook niet dat de 'quadruple' een obsessie wordt voor de Engelse topclub.

"Het doel is niet om alle vier de prijzen te pakken, maar om elke wedstrijd te winnen", zei De Bruyne dinsdag op een persconferentie voorafgaand aan de heenwedstrijd van woensdag bij Schalke 04 in de achtste finales van de Champions League.

"Je kan niet het winnen van alle vier als standaard nemen. We zijn blij met waar we nu staan. We willen doorgaan in elke competitie. Maar om ze alle vier ook te veroveren, is bijna onmogelijk."

City staat naast de achtste finales van de Champions League ook nog in de finale van de League Cup (zondag tegen Chelsea), de kwartfinales van de FA Cup (volgende maand tegen Swansea City) en de ploeg gaat aan kop in de Premier League.

De Bruyne denkt dat City er hetzelfde voor staat als vorig seizoen, toen de Premier League en de League Cup (finale tegen Arsenal) aan het palmares werden toegevoegd.

"Andere teams hebben naar ons gekeken en zijn nu sterker dan voorheen. Wij spelen altijd hetzelfde spelletje onder Pep (Josep Guardiola, red.). Daarin is geen verschil gemaakt. We hebben de lat hoog gelegd voor onszelf, maar misschien winnen we dit jaar meer."

'Als je wil dromen, moet je het steeds weer laten zien'

Manager Josep Guardiola sloot zich even later aan bij De Bruyne. Hij is van mening dat alles om zelfvertrouwen draait. En volgens hem beschikt zijn ploeg momenteel over voldoende zelfvertrouwen.

"Als je wil dromen, als je ver wil komen in de Champions League, moet je het steeds weer laten zien. De spelers moeten zichzelf zijn en doen wat ze altijd doen. Dan kunnen we onze dromen waarmaken."

Guardiola kende in aanloop naar het treffen met Schalke 04 nog wel twee tegenvallers. Verdediger John Stones en spits Gabriel Jesus zijn vanwege respectievelijk lies- en hamstringklachten niet meegereisd naar Gelsenkirchen.

"Het zijn geen grote problemen, maar wel groot genoeg om deze wedstrijd te moeten overslaan", zei de Spanjaard, die ook de al langer geblesseerde linksbacks Benjamin Mendy en Fabian Delph mist.

Schalke 04-Manchester City begint woensdag om 21.00 uur in de Veltins-Arena. De return is drie weken later. Op dinsdag 12 maart wordt om eveneens 21.00 uur afgetrapt in het Etihad Stadium.

