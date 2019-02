Sami Khedira zal woensdagavond niet in actie komen voor Juventus in het Champions League-duel bij Atlético Madrid. De ervaren middenvelder heeft last van hartritmestoornissen.

Juventus meldt dinsdag op zijn site dat Khedira in Turijn is achtergebleven voor verdere onderzoeken. Trainer Massimiliano Allegri wilde op zijn persconferentie in Madrid niet veel zeggen over de status van de 31-jarige Duitser.

Khedira speelt sinds de zomer van 2015 voor Juventus. Hij kwam dit seizoen tot vijftien officiële wedstrijden (drie in de Champions League) voor de 'Oude Dame' en twee goals.

De oud-speler van VfB Stuttgart en Real Madrid speelde afgelopen weekend nog 81 minuten mee in het competitieduel met Frosinone (3-0-zege).

Douglas Costa ontbreekt woensdag tegen Atlético vanwege een hamstringblessure. Juan Cuadrado is al langer uit de roulatie.

Het heenduel in de achtste finales van de Champions League tussen Atlético en Juventus begint woensdag om 21.00 uur in Wanda Metropolitano.

