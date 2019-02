Trainer Bruno Genesio van Olympique Lyon is niet van plan om dinsdagavond in het Champions League-duel met FC Barcelona een extra man op Lionel Messi te zetten. Volgens de coach is de Argentijn simpelweg niet af te stoppen.

"Het zou behoorlijk achterhaald zijn om een verdediger te instrueren alleen op Messi te letten. Hij vindt toch wel een oplossing", zei Genesio op zijn persconferentie in aanloop naar het treffen in het Groupama Stadium.

"We kunnen er wel voor zorgen dat hij zo min mogelijk ruimte krijgt. Al weten we allemaal dat Messi zelfs dan nog in staat is om dingen te zien die niemand anders kan zien. Hij kan in tegenstelling tot veel anderen altijd iets forceren."

Messi was dit seizoen al goed voor zes treffers in de Champions League en hoeft daarmee alleen Bayern München-spits Robert Lewandowski voor zich te dulden op de topscorerslijst (acht treffers). De sterspeler van Barcelona speelde vier keer tegen Lyon en kwam in drie van die wedstrijden tot scoren.

'Spel tegen City kunnen we ook tegen Barcelona tonen'

Het is pas de eerste keer sinds het seizoen 2011/2012 dat Lyon in de achtste finales van de Champions League staat. De huidige nummer drie van de Franse Ligue 1 voegde zich bij de laatste zestien door als tweede te eindigen in een groep met Manchester City, Shakhtar Donetsk en Hoffenheim.

Lyon toonde in de groepsfase aan niet kansloos te zijn tegen Europese topclubs, want Manchester City werd verslagen én een keer op een gelijkspel gehouden (1-2 en 1-1). Genesio denkt dat die ontmoetingen met City zijn ploeg zullen helpen in het tweeluik met Barcelona.

"We hebben twee geweldige wedstrijden gespeeld tegen Manchester City, dus dat geeft vertrouwen", onderstreepte de coach. "Dat kunnen we ook tegen Barcelona laten zien. Al is dat wel iets anders, want zij hebben met Messi een speler in huis die je niet in elke selectie tegenkomt."

Het heenduel tussen Barcelona en Olympique Lyon begint dinsdag om 21.00 uur in Frankrijk. De andere achtste finale die dinsdag op het programma staat is Liverpool-Bayern München.