Liverpool-manager Jürgen Klopp is hoopvol over het meespelen van Georginio Wijnaldum dinsdag in de thuiswedstrijd tegen Bayern München. De middenvelder is herstellende van griep.

"Ik weet het nog niet voor 100 procent zeker, maar 'Gini' trainde erg goed", zei Klopp maandag op zijn persconferentie in aanloop naar de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League.

Hoewel Wijnaldum ziek was, deed hij anderhalve week geleden toch mee in de laatste competitiewedstrijd tegen Bournemouth (3-0-zege), maar hij werd kort voor tijd wel naar de kant gehaald door Klopp.

De international van het Nederlands elftal, die tegen Bournemouth met een fraai lobje verantwoordelijk was voor de 2-0, bleef vervolgens een aantal dagen thuis en keerde pas donderdag terug op het trainingsveld.

Liverpool was dit weekeinde in het Spaanse Marbella op trainingskamp, omdat er bekervoetbal op het programma stond in Engeland en 'The Reds' al waren uitgeschakeld in de FA Cup.

Van Dijk ontbreekt wegens een schorsing

Klopp moet het tegen Bayern wellicht ook stellen zonder de licht geblesseerden Xherdan Shaqiri en Dejan Lovren. Hij bekijkt het bij hen van minuut tot minuut of er een kans is dat ze kunnen spelen.

Virgil van Dijk is er in elk geval niet bij. De verdediger is geschorst naar aanleiding van de drie gele kaarten die hij voor de winterstop opliep in de groepsfase van het miljoenenbal.

Klopp denkt er door de afwezigheid van Van Dijk en mogelijk dus ook die van Lovren aan om niet voor het eerst dit seizoen de van origine middenvelder Fabinho een linie naar achteren te schuiven.

"Tegen een sterke tegenstander als Bayern München is het belangrijk om collectief te verdedigen. We laten onze laatste linie dus niet alleen verdedigen en als Fabinho daar speelt, is hij een goede schakel tussen de verdediging en het middenveld."

De heenwedstrijd tussen Liverpool en Bayern begint dinsdag om 21.00 uur op Anfield. De return is drie weken later, op woensdag 13 maart, om eveneens 21.00 uur in de Allianz Arena.

