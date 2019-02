Roberto Rosetti, de baas van de scheidsrechters bij de Europese voetbalbond UEFA, is zeer tevreden over het optreden van de videoscheidsrechter (VAR) bij het Champions League-duel Ajax-Real Madrid (1-2) van woensdag.

Een kopgoal van Ajacied Nicolás Tagliafico werd vlak voor rust afgekeurd in de Johan Cruijff ArenA na ingrijpen van de VAR. Arbiter Damir Skomina oordeelde na het bekijken van de beelden dat Real-doelman Thibaut Courtois werd gehinderd door Dusan Tadic, die in buitenspelpositie stond.

"De scheidsrechter bepaalde dat de speler van Ajax buitenspel stond en de keeper hinderde, waardoor de keeper de bal niet kon spelen op het moment dat die gekopt werd", zegt Rosetti vrijdag op de site van de UEFA.

"Dit past in het VAR-protocol en de goal werd terecht afgekeurd, waarna er een indirecte vrije trap werd gegeven voor buitenspel."

Ajax-coach Erik ten Hag zei vlak na de heenwedstrijd tegen Real dat zijn ploeg geen geluk heeft gehad met de arbitrage. "Het eerste doelpunt van ons was reglementair, want de keeper werd in mijn ogen helemaal niet aangevallen. Ik weet niet precies wat de reden was om de treffer af te keuren, maar het was in ieder geval ontzettend zuur", stelde hij.

'Zorgvuldigheid is belangrijker dan snelheid'

De VAR werd deze week in de heenduels van de achtste finales voor het eerst ingezet in de Champions League. In verschillende nationale competities, zoals de Eredivisie, wordt de videoscheidsrechter al langer gebruikt.

"Ik ben heel blij met hoe er gebruik is gemaakt van de VAR", aldus Rosetti. "De technologie werkte perfect en de arbitrageteams acteerden op een heel hoog niveau."

De Italiaan gaf wel toe dat het lang duurde voordat het doelpunt van Ajax werd afgekeurd. "Maar het belangrijkste is dat de scheidsrechter de juiste beslissing heeft genomen. Zorgvuldigheid is belangrijker dan snelheid. Desondanks willen we zo efficiënt mogelijk werken en we zullen proberen om dit in de toekomst te verbeteren."

"Maar we moeten er wel rekening mee houden dat dit een heel complexe situatie was, waarbij de VAR twee mogelijke buitenspelsituaties moest beoordelen en de scheidsrechter ook rekening moest houden met het hinderen door de aanvallende speler."

Titelverdediger Real Madrid verschafte zichzelf door goals van Karim Benzema (59e minuut) en Marco Asensio (87e minuut) een goede uitgangspositie om de kwartfinales te bereiken, ondanks het tegendoelpunt van Hakim Ziyech een kwartier voor tijd. De return in Madrid is op 5 maart.

Bekijk de uitslagen en het programma van de Champions League