Real Madrid is na de 1-2-zege bij Ajax weliswaar dicht bij een plek in de kwartfinales van de Champions League, maar Thibaut Courtois benadrukt dat zijn ploeg er nog lang niet is. De doelman is onder de indruk van wat de Amsterdammers woensdagavond lieten zien in de Johan Cruijff ArenA.

"Als Ajax iets meer geluk had gehad, dan was het waarschijnlijk geen 1-2 geworden", zei Courtois voor de camera's van Veronica. "Ajax zal ook bij de return in Madrid heel sterk voor de dag komen, dus dan mogen we niet op onze lauweren rusten."

Real werd vooral in de eerste helft flink onder druk gezet door Ajax en leek vlak voor rust ook op achterstand te komen, nadat Nicolás Tagliafico raak had gekopt. De vreugde bij het thuispubliek was van korte duur, want na inmenging van de VAR besloot scheidsrechter Damir Skomina de treffer af te keuren. Hij oordeelde dat Courtois werd gehinderd door Dusan Tadic, die buitenspel stond.

"Ik was niet verrast door de beslissing van de VAR", zei Courtois, die werd geklopt door Tagliafico nadat hij een kopbal van Matthijs de Ligt niet goed onder controle had gekregen. "Het was een ongelukkig doelpunt, maar bij de herhaling op het grote scherm zag ik al dat het mogelijk buitenspel was van Tadic. Gelukkig voor mij was de VAR aanwezig."

'Het is altijd plezierig om naar Ajax te kijken'

Hoewel Ajax het kalenderjaar teleurstellend begon met onder meer nederlagen tegen Feyenoord (6-2) en Heracles Almelo (1-0), zag Courtois geen enkele reden om de ploeg van trainer Erik ten Hag te onderschatten. De Belg had zelfs zien aankomen dat Ajax het Real moeilijk zou maken voor eigen publiek.

"Ik heb thuis de beschikking over Nederlandse zenders en dan zie ik Ajax, PSV en Feyenoord regelmatig voorbij komen", vertelt hij. "De wedstrijd verliep ook wel zoals ik had verwacht. Natuurlijk heeft Ajax het de laatste weken moeilijk gehad, maar het blijft een heel goede en dynamische ploeg met veel energie. Het is altijd een plezier om naar dit elftal te kijken."

De return tussen Real Madrid en Ajax in Estadio Santiago Bernabéu wordt op dinsdag 5 maart gespeeld. De 'Koninklijke' won de Champions League vier keer in de laatste vijf jaar, terwijl Ajax in het seizoen 2002/2003 voor het laatst de kwartfinales van het miljoenenbal bereikte.