Tottenham Hotspur-manager Mauricio Pochettino is vol lof over zijn spelers na de overtuigende zege op Borussia Dortmund. De Duitse topclub werd woensdag in de achtste finales van de Champions League met 3-0 verslagen.

"Mijn spelers zijn helden. Mensen onderschatten ons", aldus een euforische Pochettino na de wedstrijd op Wembley, waar Son Heung-min, Jan Vertonghen en Fernando Llorente scoorden.

"Dit team knokt voor iedere meter en verdient alle lof. Het is geweldig wat ze doen. Ik ben enorm trots. We hebben een ongelooflijke selectie. Het enige probleem is dat ik er maar elf mag opstellen."

Na een ruststand van 0-0 ging het in de tweede helft los bij Tottenham-Dortmund. Voormalig Ajacied Vertonghen was de grote man, want naast zijn doelpunt leverde hij de assist bij de openingstreffer van Son.

Pochettino moest het op Wembley nog altijd doen zonder sterspelers Harry Kane en Dele Alli, die met een blessure kampen.

'Voor rust speelden we zonder zelfvertrouwen'

In de rust van het duel met Dortmund was Pochettino overigens niet tevreden. De 46-jarige Argentijn zag dat zijn ploeg niet het niveau haalde dat hij voor ogen had.

"In de eerste helft hadden we het zwaar. We speelden zonder zelfvertrouwen, namen overhaaste beslissingen en voerden ons strijdplan niet goed uit", aldus de 'Spurs'-manager.

"In de rust hebben we dat opgelost door wat beelden te laten zien en het te hebben over de posities in de verdediging en de aanval. We hadden ook wat geluk, want het zelfvertrouwen neemt toe na een doelpunt. Dat heeft ons geholpen."

Favre baalt van tweede helft

Dortmund-coach Lucien Favre was juist meer tevreden over de eerste helft dan het spel van zijn ploeg na rust. "We speelden goed in de eerste helft en kregen kansen. Zowel verdedigend als aanvallend zat het goed in elkaar", zei hij.

"Maar aan het begin van de tweede helft gaven we veel te veel weg. Daar profiteerde de tegenstander van. Daarna hadden we het moeilijk. Het werd steeds lastiger voor ons om balbezit te houden en iets te creëren."

Het andere Champions League-duel van woensdagavond, Ajax-Real Madrid, eindigde in 1-2. De return van beide wedstrijden is op dinsdag 5 maart.

