Erik ten Hag is ondanks de nipte 1-2-nederlaag van Ajax tegen Real Madrid lovend over de manier waarop zijn ploeg woensdag ten strijde trok in de Johan Cruijff ArenA. De coach vindt wel dat er ten onrechte een doelpunt van de Amsterdammers werd afgekeurd.

Nicolás Tagliafico kopte Ajax vlak voor rust op voorsprong tegen Real, maar door zijn treffer ging een streep na ingrijpen van de VAR. Arbiter Damir Skomina oordeelde na het bekijken van de beelden dat doelman Thibaut Courtois werd gehinderd door Dusan Tadic, die in buitenspelpositie stond.

"De arbitrage zat ons niet echt mee", zei Ten Hag na het heenduel in de achtste finales van de Champions League tegen Veronica. "Het eerste doelpunt van ons was reglementair, want de keeper werd in mijn ogen helemaal niet aangevallen. Ik weet niet wat precies de reden was om de treffer af te keuren, maar het was in ieder geval ontzettend zuur."

Mede door het ingrijpen van de VAR kreeg Ajax geen loon naar werken voor een sterke eerste helft. Real Madrid profiteerde door in de 59e minuut via Karim Benzema toe te slaan. Hakim Ziyech maakte een kwartier voor tijd weliswaar de gelijkmaker, maar Marco Asensio bezorgde Real in de 87e minuut alsnog de zege.

'Ik kan de ploeg alleen maar compliment geven'

Ten Hag baalt er flink van dat Ajax het overwicht in kansen niet in doelpunten wist uit te drukken. "We zaten heel goed in de wedstrijd en domineerden, maar hebben het laten liggen op effectiviteit. We hebben te weinig gescoord."

"Wat dat betreft ben ik erg teleurgesteld, maar verder denk ik dat wij een heel goede prestatie hebben geleverd. Zowel in het druk zetten als het opbouwende gedeelte waren we sterk. Ik ben supertrots en kan de ploeg alleen maar een compliment geven."

Door de eerste nederlaag van dit Champions League-seizoen moet Ajax in de return in ieder geval twee keer scoren om kans te maken op een plek in de kwartfinales. Het tweede achtstefinaleduel staat 5 maart op het programma in Madrid.