Ajacied Matthijs de Ligt baalt van de nederlaag in eigen huis tegen Real Madrid (1-2), maar hij vindt dat de Amsterdammers zich woensdag wel hebben hersteld van de blamage van afgelopen zaterdag op bezoek bij Heracles Almelo (1-0).

"We hebben het Ajax gezien van voor de winterstop. Dat was ver weg. Deze avond maakt zaterdag misschien nog wel pijnlijker. Het verschil was groot en dat moeten we onszelf aanrekenen. Dat verschil moet eruit", zei De Ligt na de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League voor de camera van Veronica.

"Deze nederlaag is wel zonde, want we hebben ons heel goed geweerd. We kregen in met name de eerste helft een aantal grote kansen. We mogen trots zijn, maar we staan wel met lege handen. Dat is zuur."

Ajax had voor rust de pech dat in de eerste helft een doelpunt van Nicolás Tagliafico na ingrijpen van de videoscheidsrechter (VAR) werd afgekeurd, omdat Dusan Tadic hinderlijk buitenspel stond.

"Ik dacht eerst dat het was vanwege het duel wat ik aanging, maar daar was niks aan de hand. Het bleek uiteindelijk om Tadic te gaan. Ik kan er niet al te veel over zeggen, maar ze hebben een keeper van 2 meter lang. Als hij dan nog niets kan zien...", aldus De Ligt.

'We lieten na de 0-1 de kopjes niet hangen'

Real Madrid sloeg na rust genadeloos hard toe. Eerst na bijna een uur spelen via Karim Benzema en na de gelijkmaker tussendoor van Hakim Ziyech vlak voor tijd via Marco Asensio.

"We lieten na de 0-1 de kopjes niet hangen. We riepen naar elkaar dat we op dezelfde voet verder moesten gaan. De bal rond laten gaan en hen laten lopen, want dan zijn ze kwetsbaar", analyseerde De Ligt.

"Zo kwam ook de 1-1 tot stand. Niet met lange ballen. We hadden het van tevoren ook zo besproken. Dat kwam er vanavond heel goed uit. Dat geeft wel vertrouwen voor de komende weken."

De return wordt over drie weken, op dinsdag 5 maart, om 21.00 uur afgewerkt in Estadio Santiago Bernabéu. Real Madrid-aanvoerder Sergio Ramos is er dan niet bij, omdat hij is geschorst na zijn gele kaart van woensdag.