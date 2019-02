Tottenham Hotspur staat met één been in de kwartfinales van de Champions League. De Londenaren wonnen de heenwedstrijd tegen Borussia Dortmund woensdag overtuigend met 3-0.

Son Heung-min tekende vlak na rust voor de openingstreffer op Wembley. Jan Vertonghen, de aangever bij de 1-0, gooide het duel in de 83e minuut op slot en Fernando Llorente werkte vlak daarna de 3-0 binnen.

Tottenham en Dortmund kwamen elkaar vorig Champions League-seizoen al in de groepsfase tegen. De Duitsers eindigden toen met slechts twee punten als derde in de poule. Tottenham bereikte als groepswinnaar wél de knock-outfase, maar werd in de achtste finales uitgeschakeld door Juventus.

De return tussen Tottenham en Dortmund in de achtste finales wordt op 5 maart gespeeld in het Signal Iduna Park. De 'Spurs' plaatsten zich in het seizoen 2010/2011 voor het laatst voor de kwartfinales van de Champions League.

Lloris houdt Tottenham in eerste helft op de been

Tottenham kwam woensdag al voor het zeventiende Champions League-duel op rij tot scoren, maar het was Borussia Dortmund dat in de eerste helft de beste kansen kreeg. Christian Pulisic was na een kwartier gevaarlijk met een afstandsschot, maar doelman Hugo Lloris was alert.

Na een half uur greep de Fransman ook goed in op een poging van Thomas Delaney. Tot dat moment was Tottenham alleen gevaarlijk geworden via Lucas Moura (volley naast). De thuisploeg leek vlak voor rust alsnog op achterstand te komen, maar de kopbal van Dan-Axel Zagadou werd op fraaie wijze uit het doel gehouden door de uitblinkende Lloris.

Waar Dortmund in de eerste helft enkele aardige mogelijkheden miste, toonde Tottenham zich vlak na rust dodelijk effectief. Vertonghen brak door aan de linkerkant en gaf een afgemeten voorzet op Son, die de bal op fraaie wijze achter de aan de grond genagelde Roman Bürki werkte.

Na die treffer gaf Dortmund achterin meer ruimte weg en dat leidde direct tot enkele mogelijkheden voor Tottenham, al ontbrak het de thuisploeg lange tijd aan scherpte in de afronding. Acht minuten voor tijd viel de bevrijdende treffer alsnog nadat Vertonghen van dichtbij binnenwerkte op aangeven van Serge Aurier. Drie minuten later kopte Llorente nog raak uit een corner, waardoor de return een formaliteit lijkt.

