AS Roma en Justin Kluivert hebben dinsdagavond een nipte zege geboekt op FC Porto in de achtste finales van de Champions League. De Romeinen wonnen het heenduel in Stadio Olimpico met 2-1.

De pas negentienjarige Nicolò Zaniolo was goud waard voor AS Roma door in de laatste twintig minuten twee keer te scoren. Adrián López maakte in de 79e minuut de belangrijke aansluitingstreffer namens Porto, dat daardoor nog genoeg perspectief heeft voor de return op 6 maart.

Kluivert begon op de bank bij AS Roma in de door Danny Makkelie gefloten wedstrijd en kwam in de 89e minuut het veld in voor Stephan El Shaarawy. Voor de negentienjarige aanvaller was het zijn vijfde Champions League-wedstrijd van het seizoen. Rick Karsdorp ontbrak in de selectie door een spierblessure.

Bij FC Porto waren er basisplekken voor voormalig Real Madrid-spelers Iker Casillas en Pepe. Voor Pepe was het zijn eerste Champions League-duel van het seizoen in het shirt van Porto. De 35-jarige Portugees tekende in januari een contract tot medio 2021 bij de Champions League-winnaar van 2004.

Vorig seizoen reikte AS Roma nog verrassend tot de halve finales van de Champions League. De club uit de Serie A verloor toen over twee wedstrijden van Liverpool, dat in de achtste finales al verantwoordelijk was voor de uitschakeling van FC Porto.

Dzeko raakt in eerste helft de paal

In een matige eerste helft waren de kansen in Stadio Olimpico op één hand te tellen. AS Roma was een kleine tien minuten voor rust het dichtst bij de openingstreffer nadat Edin Dzeko in kansrijke positie uithaalde, maar de poging van de spits belandde op de paal.

Aan het begin van de tweede helft was het opnieuw de thuisploeg die zich dreigend liet zien. Dit keer werkte Bryan Cristante de bal richting het FC Porto-doel, maar zijn inzet ging recht op Casillas af. Twintig minuten voor tijd was de openingstreffer alsnog een feit nadat Zaniolo op aangeven van Dzeko raak schoot in de verre hoek.

De jonge Italiaan sloeg zes minuten later opnieuw toe, vlak nadat Dzeko opnieuw de paal raakte. Porto kreeg weliswaar minder kansen, maar slaagde er nog wel in het belangrijke uitdoelpunt te maken. López kreeg de bal tien minuten voor tijd bij toeval voor zijn voeten en werkte op fraaie wijze de 2-1 binnen, waardoor Porto nog genoeg zicht heeft op een plek in de kwartfinales.

