Net nu Ajax in zijn slechtste fase van het seizoen verkeert, spelen de Amsterdammers woensdagavond tegen Real Madrid. Trainer Erik ten Hag maakt zich desondanks geen grote zorgen over het duel in de achtste finales van de Champions League.

"Vorm bestaat niet", zei Ten Hag dinsdagmiddag stellig op een persconferentie in de Johan Cruijff ArenA. "Natuurlijk moet je fysiek fit zijn, en dat zijn we. Vorm kan van de ene op de andere dag weer terug zijn."

Ajax is beroerd uit de winterstop gekomen. Tegen Feyenoord (6-2) en Heracles Almelo (1-0) zakte de ploeg door de ondergrens, erkende Ten Hag dinsdag nog maar eens.

De coach benadrukte ook dat zijn ploeg tegen VVV-Venlo (6-0) en in de beker tegen sc Heerenveen (3-1) wél goed heeft gespeeld. "En ook in de eerste helft van de competitiewedstrijd tegen Heerenveen (4-4, red.) haalden we een hoog niveau."

De zwabberende prestatiecurve van Ajax zorgt niet voor paniek bij Ten Hag. "Je weet dat dit kan gebeuren, want geen enkele ploeg gaat alleen maar in stijgende lijn omhoog. We moeten naar de toekomst kijken en oplossingen creëren. Voetbal is een simpel spel, maar je moet het 100 procent goed uitvoeren. Zaterdag tegen Heracles ging het mis in de opbouw, tegen Feyenoord ging het verdedigend fout."

'Vervolg geven aan fantastisch Europees seizoen'

De zwakke hervatting van het seizoen zorgt ervoor dat Ajax niet met een lekker gevoel toeleeft naar de wedstrijd tegen Real Madrid. Bij de loting in december was er in Amsterdam nog juist veel vertrouwen, ook omdat de Spaanse topclub toen in een mindere fase verkeerde.

"We beleven een fantastisch Europees seizoen en dat willen we morgen graag een vervolg geven", aldus Ten Hag, die aangaf dat Real voor Ajax een ideale tegenstander kan zijn om met een goed resultaat uit het dal te klimmen.

"Het is een ongelooflijk grote uitdaging voor ons. We spelen tegen de winnaar van de laatste drie edities van de Champions League. We moeten 100 procent zijn, als individu en als team. We zullen goed georganiseerd moeten zijn en als team een plan moeten hebben."

In de voorronde en in de groepsfase van de Champions League speelde Ajax dit seizoen twaalf duels waarin het ongeslagen bleef. "We weten dat we sterk kunnen zijn op dit podium", zei Ten Hag dan ook. "Zeker in Amsterdam."

Ajax verloor deze eeuw zes keer kansloos van Real

In 2011, 2012 en 2013 speelden de ploegen zesmaal tegen elkaar en Real won al die ontmoetingen overtuigend. Het werd achtereenvolgens 2-0, 0-4, 3-0, 0-3, 1-4 en 4-1 in het voordeel van de Madrilenen.

"Real staat nog steeds aan de top, dat bewijzen de 'cups met grote oren' die ze de laatste jaren gewonnen hebben wel", zei Ten Hag. "Maar Ajax is dichterbij gekomen dit seizoen, dat is een feit. Morgen is het de uitdaging om te laten zien hoe dichtbij."

Het duel tussen Ajax en Real Madrid begint woensdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Sloveense arbiter Damir Skomina. De return in Madrid is op dinsdag 5 maart.

