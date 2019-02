Frenkie de Jong is op tijd fit om woensdag met Ajax aan te treden in de achtste finale van de Champions League tegen Real Madrid. De toekomstige middenvelder van FC Barcelona had een lichte liesblessure.

In de wedstrijd tegen Heracles Almelo van zaterdag (1-0-nederlaag) werd De Jong vanwege die liesklachten in de slotfase gewisseld door Erik ten Hag. De trainer van Ajax zei dinsdag op de persconferentie dat De Jong mee kan spelen in de ArenA.

De Jong zal in de toekomst regelmatig tegenover Real Madrid komen te staan, want hij maakt na dit seizoen voor een bedrag van 75 miljoen euro de overstap naar FC Barcelona. Ten Hag verwacht dat De Jong extra gemotiveerd is om tegen de aartsrivaal van zijn nieuwe club te spelen.

"Hij kijkt ernaar uit, net als wij allemaal. Dat hij voor Barcelona gaat spelen, zal hem nog meer motiveren", aldus Ten Hag. "Maar wij zijn allemaal optimaal gemotiveerd. Dat is ook logisch, want we spelen tegen de winnaar van laatste drie edities van de Champions League."

Ook Mazraoui doet mee aan afsluitende training

Net als De Jong deed Noussair Mazraoui dinsdag gewoon mee aan de afsluitende training. De rechtsback kampte onlangs met een hamstringblessure en begon tegen Heracles uit voorzorg op de bank, maar viel in de tweede helft alsnog in.

Nicolás Tagliafico lijkt ook fit genoeg voor het treffen met Real. De Argentijnse linksback zou niet helemaal ongeschonden uit het duel met Heracles zijn gekomen, maar meldde zich dinsdag ook gewoon op het trainingsveld.

De verdedigers van Ajax zullen tegen Real op moeten passen in de duels, want Tagliafico, Mazraoui, Matthijs de Ligt én Daley Blind staan op scherp. Ook Donny van de Beek moet de return laten schieten als hij woensdag in de ArenA geel krijgt.

Het duel tussen Ajax en Real Madrid begint woensdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Sloveense arbiter Damir Skomina. De return in Madrid is op dinsdag 5 maart.

Bekijk het programma in de Champions League