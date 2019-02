Rick Karsdorp komt dinsdagavond niet in actie voor AS Roma, dat het in de achtste finales van de Champions League opneemt tegen FC Porto. De rechtsback liep maandag op de training een spierblessure op.

Justin Kluivert behoort wel tot de selectie van de club uit de Italiaanse hoofdstad. Doelman Robin Olsen en verdediger Kostas Manoles zijn na blessures ook weer beschikbaar.

Karsdorp wordt sinds zijn transfer van Feyenoord naar Roma in de zomer van 2017 geplaagd door zware knieblessures. In zijn eerste seizoen speelde de 24-jarige verdediger slechts één duel in de Serie A.

De drievoudig international van Oranje was de laatste maanden eindelijk weer fit en kwam steeds vaker in actie bij zijn Italiaanse ploeg. Dit seizoen speelde hij zes competitiewedstrijden, waarvan vier na de winterstop.

Kluivert scoorde pas eenmaal voor Roma

Kluivert kent geen geweldig eerste seizoen in Rome. De negentienjarige oud-Ajacied stond zeven keer in de basis in de competitie en mocht elf keer invallen. De vleugelaanvaller maakte pas één doelpunt.

Bij FC Porto is voormalig FC Twente-aanvaller Jesus Corona geschorst. Spits Moussa Marega bleef geblesseerd achter in Portugal.

AS Roma-FC Porto begint dinsdag om 21.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.

Bekijk het programma in de Champions League