In tegenstelling tot Ajax kende Real Madrid zaterdag een uitstekende generale voor de Champions League-wedstrijd van woensdag. De Spaanse topclub komt na de 1-3-zege op Atlético Madrid vol vertrouwen naar Amsterdam.

"Het was een echte teamoverwinning", zei trainer Santiago Solari op de website van Real na de gewonnen derby. "We waren erg sterk in alle facetten. Dit was waarschijnlijk onze beste wedstrijd sinds december."

"We hebben de volledige wedstrijd goed gespeeld en dat is ook de enige manier om hier te kunnen winnen", vond Solari. "Ik ben erg tevreden. We waren goed in de verdediging, in de aanval, in het druk zetten en bij standaardsituaties, zowel aanvallend als verdedigend."

De dertienvoudig winnaar van de Champions League (waaronder de laatste drie edities) begon moeizaam aan het seizoen en dat kostte trainer Julen Lopetegui eind oktober zijn baan. Onder Solari presteert Real veel beter en is de ploeg opgeklommen naar de tweede plaats met vijf punten achterstand op FC Barcelona, dat nog een duel minder heeft gespeeld.

Daardoor is Solari vol vertrouwen voor de wedstrijd in Amsterdam. "Real Madrid is favoriet tegen Ajax op basis van de geschiedenis. Dat is niet afhankelijk van onze vorm, die overigens heel goed is."

Ramos maakt elfde treffer van seizoen

Casemiro, Sergio Ramos (penalty) en invaller Gareth Bale maakten de doelpunten tegen Atlético voor 'de Koninklijke', dat in de eerste helft nog wel de gelijkmaker van Antoine Griezmann incasseerde.

Voor Ramos was het al zijn elfde treffer van het seizoen, nooit scoorde hij vaker in één jaargang. De aanvoerder speelde zijn 414e wedstrijd voor Real en komt daarmee op de gedeelde achtste plaats op de eeuwige ranglijst van de club.

Ramos was net als zijn trainer erg tevreden na de winst in de derby. "We hebben ons doel bereikt, namelijk de tweede plek veroveren en de achterstand op de koploper verkleinen."

"We hebben op elk vlak een sterke wedstrijd gespeeld. Verdedigend hebben we weinig ruimte weggegeven en zelf hebben we veel gevaar gecreëerd."

Aantal competitieduels voor Real Madrid 1. Raúl - 550

2. Manuel Sanchis - 523

3. Iker Casillas - 510

4. Santillana - 461

5. Fernando Hierro - 439

6. Francisco Gento - 427

7. Pirri - 417

8. Sergio Ramos - 414

9. José Antonio Camacho - 414

10. Michel - 404

Ajax-Real begint woensdag om 21.00 uur

Ajax leed zaterdag een 1-0-nederlaag tegen Heracles Almelo. "Als we tegen Real Madrid ook zo slecht spelen, dan wordt het 7-0", zei aanvoerder Matthijs de Ligt tegen de NOS.

De achtste finale tussen Ajax en Real Madrid begint woensdag om 21.00 uur. De return in Estadio Santiago Bernabéu is op 5 maart.

