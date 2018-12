Ajax-coach Erik ten Hag kijkt enorm uit naar de dubbele confrontatie met Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. De Haaksbergenaar hoopt dat zijn ploeg tegen de titelverdediger een volgende stap kan zetten.

"Prachtig. Van de laatste vijf Champions League-edities was Real vier keer de winnaar en daar gaan wij ons mee meten. Dat is een geweldige uitdaging voor ons", zegt Ten Hag op de website van Ajax.

"We hebben in de groepsfase tegen Bayern München gespeeld - ook een gerenommeerde tegenstander - en dat was een goede test. Momenten uit die wedstrijden kunnen we meenemen. We hebben laten zien dat we op hoog niveau mee kunnen."

Real won de Champions League deze eeuw in 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 en dus dit jaar. Bovendien reikte 'De Koninklijke' in 2001, 2003, 2011, 2013 en 2015 tot de halve finales van het miljoenenbal.

Dit seizoen gaat het iets minder met de Spaanse topclub, die trainer Julen Lopetegui al op straat zette vanwege de matige prestaties. Onder zijn opvolger Santiago Solari bezet Real momenteel de vierde plek in de competitie.

'We willen onze grenzen verleggen'

De 48-jarige Ten Hag beseft dat Real als favoriet wordt gezien voor het tweeluik met Ajax, ook al steekt de ploeg niet in de beste vorm.

"Real heeft een geweldige selectie, waaruit ze elf namen kunnen kiezen en waarbij er een geweldig elftal ontstaat. Dat het ontzettend moeilijk wordt is duidelijk, maar dat willen we juist. We willen ons verbeteren en onze grenzen verleggen", kijkt hij vooruit.

"Dit is een tegenstander waartegen dat kan. Onze ploeg houdt van dit soort entourages. We kijken ernaar uit. Het is een schitterend affiche en we hebben twee wedstrijden om naar uit te kijken."

Ajax staat voor het eerst sinds het seizoen 2005/2006 weer in de knock-outfase van de Champions League. De Amsterdammers werden achter Bayern tweede in de poule. Real werd eerste in een groep met AS Roma, Viktoria Plzen en CSKA Moskou.

De Amsterdammers beginnen met een thuiswedstrijd op woensdag 13 februari. De return in Estadio Santiago Bernabéu wordt afgewerkt op dinsdag 5 maart.