Ajax heeft in het verleden twaalf Europese wedstrijden gespeeld tegen Real Madrid en er daarvan vier gewonnen. De Spaanse topclub is over twee maanden de tegenstander van de Amsterdammers in de achtste finales van de Champions League.

Real Madrid kwam maandag bij de loting in het Zwitserse Nyon uit de koker voor Ajax. De ploeg van Erik ten Hag begint met een thuiswedstrijd op woensdag 13 februari. De return in Santiago Bernabéu wordt afgewerkt op dinsdag 5 maart.

Ajax en Real Madrid zaten aan het begin van dit decennium drie seizoenen op rij (2010/2011, 2011/2012 en 2012/2013) in dezelfde groep in de Champions League. De 'Koninklijke' won alle zes die wedstrijden met minimaal twee doelpunten verschil.

Het laatste duel tussen Real en Ajax was op 4 december 2012 in Madrid. De thuisploeg van de toenmalige trainer José Mourinho won mede door een goal van Cristiano Ronaldo met 4-1 van de formatie van Frank de Boer. Derk Boerrigter maakte de treffer van de bezoekers. Van de huidige selectiespelers stond Daley Blind dat duel in de basis en viel Lasse Schöne in.

In het succesvolle seizoen 1995/1996, dat voor Ajax eindigde in de finale, wonnen de Amsterdammers wel twee keer van Real in de groepsfase. In het Olympisch Stadion werd het 1-0 door een goal van Marc Overmars en het duel in Madrid eindigde in 0-2 door doelpunten van Jari Litmanen en Patrick Kluivert.

Duels tussen Ajax en Real 20-9-1967 (1e ronde EC I): Ajax-Real: 1-1

11-10-1967 (1e ronde EC I): Real-Ajax: 2-1

11-4-1973 (halve finale EC I): Ajax-Real: 2-1

25-4-1973 (halve finale EC I): Real-Ajax: 0-1

13-9-1995 (Groep CL): Ajax-Real: 1-0

22-11-1995 (Groep CL): Real-Ajax: 0-2

15-9-2010 (Groep CL): Real-Ajax: 2-0

23-11-2010 (Groep CL): Ajax-Real: 0-4

27-9-2011 (Groep CL): Real-Ajax: 3-0

7-12-2011 (Groep CL): Ajax-Real: 0-3

3-10-2012 (Groep CL): Ajax-Real: 1-4

4-12-2012 (Groep CL): Real-Ajax: 4-1

Legendarisch hooghouden van Mühren in Madrid

De eerste ontmoeting tussen Ajax en Real was op 20 september 1967 in Amsterdam. Het werd 1-1 in de eerste ronde van de Europa Cup I. Het elftal van Rinus Michels verloor een kleine maand later in Bernabéu na verlenging met 2-1.

Zes jaar later was Ajax in de halve finales van de Europa Cup I verantwoordelijk voor de uitschakeling van Real. De Nederlandse topclub won in eigen huis met 2-1 en zegevierde in de uitwedstrijd met 0-1. Dat duel is vooral bekend door het hooghouden van Gerrie Mühren, die ook de enige treffer maakte.

Real Madrid speelde in totaal 26 keer tegen een Nederlandse club. Ook hier is de balans positief voor de Spanjaarden: vijftien keer winst, vijf keer gelijk en zes keer verlies.

Gerrie Mühren maakt de enige treffer in Madrid op 25 april 1973 | Foto: ANP

Real Madrid kent moeizaam seizoen

Real eindigde dit seizoen door vier zeges en twee nederlagen als eerste in groep G van de Champions League. AS Roma, Viktoria Pilsen en CSKA Moskou waren de andere ploegen in de poule. Ajax werd achter Bayern München tweede in groep E.

De Madrilenen, die Ronaldo afgelopen zomer verkochten aan Juventus, kennen vooral in de eigen competitie een moeizaam seizoen. Trainer Julen Lopetegui werd eind oktober al na vier maanden ontslagen.

De 33-voudig landskampioen, die nu onder leiding staat van oud-speler Santiago Solari, staat na negen overwinningen, twee remises en liefst vijf nederlagen slechts vierde in de Primera División, op vijf punten van koploper FC Barcelona.

Real Madrid is met dertien eindzeges recordwinnaar van de Champions League/Europa Cup I. De 'Koninklijke' won het belangrijkste Europese clubtoernooi vier keer in de laatste vijf jaar (2014, 2016, 2017 en 2018).