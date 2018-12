Ajax mag gewoon supporters meenemen naar de uitwedstrijd in de achtste finales van de Champions League tegen Real Madrid. De UEFA gaat pas eind februari onderzoeken of fans van de Amsterdammers zich rond het uitduel met AEK Athene (0-2) eind november hebben misdragen.

Ajax begint het tweeluik in de achtste finales op 13 februari met een thuiswedstrijd, waarna op 5 maart het uitduel in Santiago Bernabéu op het programma staat. De uitspraak van de Europese voetbalbond wordt niet voor die tijd verwacht.

Onlangs kreeg Ajax van de UEFA nog een voorwaardelijke straf van een Europese uitwedstrijd zonder publiek, naar aanleiding van wangedrag tijdens het uitduel met Benfica (1-1) begin november.

De kans bestaat dus dat die voorwaardelijke uitspraak wordt omgezet in een definitieve straf. De UEFA verdenkt de fans van de Amsterdammers van het gooien met voorwerpen en het afsteken van vuurwerk.

Fans Ajax bekogeld door aanhang AEK

Het was sowieso onrustig in Athene, want supporters van Ajax werden voor het duel met AEK in november tijdens de warming-up met vuurwerk en brandbommen bekogeld door fans van de Griekse ploeg. De mobiele eenheid deelde daarna ook nog eens rake klappen uit in het uitvak.

Ajax won de wedstrijd tegen AEK met 0-2 en stelde zo een plek in de knock-outfase van de Champions League veilig. De ploeg van trainer Erik ten Hag werd maandag bij de loting gekoppeld aan Real.