Ajacied Daley Blind kijkt nu al reikhalzend uit naar het vervolg in de Champions League. De ervaren verdediger denkt dat de Amsterdammers het elke mogelijke opponent in de achtste finales moeilijk kunnen maken.

"We hebben onszelf goed op de kaart gezet", zei Blind woensdag na afloop van de afsluitende groepswedstrijd in eigen huis tegen Bayern München (3-3). "Ik weet niet wat de andere clubs van ons vinden, maar ze moeten weten dat het niet makkelijk zal worden tegen ons."

Ajax eindigde door het gelijkspel achter Bayern als tweede in groep E en wordt maandag om 12.00 uur bij de loting voor de achtste finales in het Zwitserse Nyon gekoppeld aan de winnaar van een van de andere poules.

De huidige nummer twee van de Eredivisie zou kunnen stuiten op Borussia Dortmund (winnaar groep A), FC Barcelona (groep B), Paris Saint-Germain (groep C), FC Porto (groep D), Manchester City (groep F), Real Madrid (groep G) en Juventus (groep H).

"Ik heb het lijstje inmiddels al vijf keer gehoord. Het zijn stuk voor stuk topclubs. Wij moeten in onszelf blijven geloven. Als we net zoals vanavond met lef en durf voetballen, dan denk ik echt dat wij het iedereen moeilijk kunnen maken", aldus Blind.

'Het was een wedstrijd die ik niet snel zal vergeten'

Ajax en Bayern boden de toeschouwers in de sfeervolle Johan Cruijff ArenA een waar spektakelstuk. Met name de slotfase zorgde met twee rode kaarten en vier doelpunten voor de nodige gespreksstof.

"Het was een wedstrijd die ik in elk geval niet snel zal vergeten, en ik denk de rest van de ploeg ook niet. Het jammere is alleen dat we niet hebben gewonnen. Een lichte teleurstelling overheerst dan ook in de kleedkamer", vertelde Blind.

"We stonden in de tweede helft echt heel goed te voetballen. We drukten Bayern naar achteren en ze kwamen er niet meer uit. Het is zonde dat we zelf een paar schoonheidsfoutjes maakten. Zij hebben natuurijk de kwaliteit om die af te straffen."

Ajax vervolgt zondag de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen De Graafschap. De Amsterdammers kunnen zich geen puntenverlies veroorloven, aangezien ze als nummer twee een achterstand van twee punten op koploper PSV hebben.

