Thomas Müller heeft donderdag via Twitter zijn excuses aangeboden aan Nicolás Tagliafico. De middenvelder van Bayern München kreeg woensdagavond in het Champions League-duel met Ajax (3-3) rood voor een 'karatetrap' tegen het hoofd van de Argentijn.

"Via deze weg wil ik me verontschuldigen bij Nico Tagliafico voor het incident van gisteren", tweet de 29-jarige Müller. "Het was geen opzet. Beterschap."

De Duitser schreef ook een tweet rechtstreeks naar Tagliafico waarin hij sorry zegt. De Zuid-Amerikaan reageerde snel: "Ik weet dat het niet opzettelijk was. Ik ben oké, bedankt voor het vragen."

Müller werd in de Johan Cruijff ArenA een kwartier voor tijd van het veld gestuurd nadat hij Tagliafico hard raakte met een wilde en hoge trap.

De linksback van Ajax moest enkele minuten behandeld worden aan een hoofdwond, maar hij kon de wedstrijd uitspelen. Hij maakte zelfs nog de 3-3 in de vijfde minuut van de blessuretijd.

Volgens het Duitse medium TZ probeerde Müller na de wedstrijd al sorry te zeggen tegen Tagliafico, maar de Argentijn was op dat moment niet meer in de kleedkamer van Ajax.

Eerste directe rode kaart voor Müller

Het was pas de eerste directe rode kaart uit de carrière van Müller. De aanvallende middenvelder zal na de winterstop hoogstwaarschijnlijk in ieder geval beide wedstrijden in de achtste finales van de Champions League moeten missen door een schorsing.

Bayern-trainer Niko Kovac gaf na het duel in Amsterdam toe dat Müller zijn rode kaart verdiende. "Hij zag Tagliafico niet aankomen, maar je moet je er altijd bewust van zijn dat een tegenstander uit je rug naar de bal kan komen", zei de Kroaat.

Bayern München gaat door de remise in de ArenA als groepswinnaar door naar de knock-outfase van de Champions League. Ajax plaatste zich als nummer twee ook voor de laatste zestien.