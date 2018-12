Trainer Santiago Solari voelt zich volledig verantwoordelijk voor de historische nederlaag van Real Madrid in de Champions League. De 'Koninklijke' verloor woensdag in Santiago Bernabéu met liefst 0-3 van CSKA Moskou.

"Ik ben teleurgesteld over het resultaat en over het feit dat we de groepfase niet met een overwinning hebben afgesloten. We speelden alleen het eerste half uur aardig, maar het was niet genoeg", concludeerde Solari na het laatste groepsduel.

De al uitgeschakelde Russen stonden halverwege verrassend met 0-2 voor door doelpunten van Fedor Chalov en Georgi Shchennikov, waarna Arnór Sigurdsson de blamage van Real een kwartier voor tijd compleet maakte.

Het is de eerste keer in de historie dat Real Madrid een thuiswedstrijd in de Champions League met een verschil van meer dan twee doelpunten verliest. De ruime nederlaag deerde Real overigens niet, want de ploeg van Solari was al zeker van de groepswinst.

Solari verdedigt basiself

Dat was ook te zien aan de basiself van de Champions League-winnaar van vorig seizoen, want onder anderen Luka Modric, Toni Kroos, Gareth Bale, Dani Carvajal en Raphaël Varane begonnen op de bank. Solari verdedigde zijn keuze om veel van zijn gebruikelijke basisspelers niet te laten starten.

"Ik ben verantwoordelijk voor de basiself en de bijbehorende risico's, maar ik voelde me genoodzaakt jonge spelers een kans te geven. Daarnaast hadden anderen rust nodig. Dat laatste is gelukt, maar we zijn natuurlijk niet blij met het resultaat."

Real Madrid, dat de Champions League in 2014, 2016, 2017 en 2018 won, eindigde door het verlies tegen CSKA op twaalf punten in groep G. AS Roma verloor woensdag bij Viktoria Plzen (2-1), maar gaat desondanks als nummer twee naar de achtste finales. De loting is maandag in het Zwitserse Nyon.

