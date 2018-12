Trainer Niko Kovac van Bayern München genoot woensdagavond met volle teugen van de Champions League-wedstrijd tegen Ajax (3-3). Volgens de Duitser was het spektakelstuk in de Johan Cruijff ArenA kwalitatief gezien een lust voor het oog.

"We hebben een sensationeel goede wedstrijd gezien, waarin alle kijkers zijn verwend. Dit duel was echt reclame voor het voetbal", zei Kovac woensdagavond na het laatste duel in groep E.

Het echte spektakel barstte pas een kwartier voor tijd los, vlak nadat zowel Ajax (Maximilian Wöber) als Bayern (Thomas Müller) een rode kaart had gekregen. Dusan Tadic schoot Ajax na 82 minuten van 11 meter op voorsprong en leek Ajax aan de groepswinst te helpen, maar Bayern liet zien over de langste adem te beschikken.

Robert Lewandowski trok de stand in de 87e minuut gelijk en zag zijn ploeggenoot Kingsley Coman even later ook de 2-3 aantekenen. Nicolás Tagliafico maakte het bizarre scoreverloop compleet door in de vijfde minuut van de blessuretijd de 3-3 binnen te werken.

'Ik moet mijn ploeg een compliment geven'

Kovac was erg blij met de manier waarop zijn ploeg zich nog oprichtte in de spectaculaire slotfase. Door de remise eindigde Bayern bovenaan in groep E met een voorsprong van twee punten op Ajax.

"Het is knap dat we nog terugkwamen van die achterstand. We hebben Ajax goed bespeeld, kregen de betere kansen en hadden het duel eerder moeten beslissen. Maar met de groepswinst hebben we ons doel gehaald", benadrukte Kovac.

"Op de wedstrijden met Ajax na hebben we alles gewonnen, waardoor we veertien van de achttien punten hebben gehaald. Dat stemt me heel tevreden en daar moet ik mijn ploeg een compliment voor geven."

Door de groepswinst zit Bayern maandag bij de loting in het Zwitserse Nyon in pot 1 en ontloopt de ploeg de groepswinnaars van de andere poules. Ajax kan wel tegen Real Madrid, FC Barcelona, FC Porto, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Manchester City of Juventus loten.

Bekijk de uitslagen en de eindstanden in de Champions League