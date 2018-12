Ajax is er woensdag niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in de Champions League. De Amsterdammers hadden in de afsluitende groepswedstrijd in eigen huis na een spektakelstuk niet voldoende aan een 3-3-gelijkspel tegen Bayern München.

Ajax leek aanvankelijk door twee doelpunten van Dusan Tadic zelfs met de zege aan de haal te gaan, maar Bayern boog in de laatste vijf minuten een 2-1-achterstand om dankzij treffers van Robert Lewandowski (zijn tweede van de avond) en Kingsley Coman. De 3-3 van Nicolás Tagliafico viel te laat.

Zowel Ajax als Bayern sloot de wedstrijd af met tien man. Bij de thuisclub kreeg Maximilian Wöber in de 67e minuut rood voor een overtreding op Leon Goretzka en bij de bezoekers gold dat in de 75e minuut voor Thomas Müller na een charge op Tagliafico.

Ajax eindigde door het gelijkspel achter Bayern als tweede in groep E en wordt maandag om 12.00 uur bij de loting voor de achtste finales in het Zwitserse Nyon gekoppeld aan een nummer één van de andere poules.

De huidige nummer twee van de Eredivisie zou kunnen stuiten op Borussia Dortmund (winnaar groep A), FC Barcelona (groep B), Paris Saint-Germain (groep C), FC Porto (groep D), Manchester City (groep F), Real Madrid (groep G) of Juventus (groep H).

Ajax begint zonder Schöne

Ajax begon in een verrassende opstelling aan de wedstrijd tegen Bayern. Wöber vormde samen met Matthijs de Ligt het centrale verdedigingduo, Daley Blind schoof ten koste van de afwezige Lasse Schöne door naar het middenveld en Dusan Tadic fungeerde als spits.

Het pakte aanvankelijk niet goed uit. Ajax was bij tijd en wijlen zeer slordig in de passing en had het geluk dat Bayern daar in de persoon van Serge Gnabry niet van profiteerde. Dit kwam ook doordat de van een hamstringblessure herstelde doelman André Onana wel bij de les was.

De 0-1 kon echter niet uitblijven en die viel dan ook al in de dertiende minuut. Gnabry vond na een afgeslagen hoekschop met een splijtende pass Lewandowski en die bleef oog in oog met Onana uiterst koel.

Daarna rechtte Ajax wel de rug. De thuisclub zette eindelijk een tandje bij en dat leverde ook gelijk twee goede kansen op. Eerst werd een vrije schietkans van Blind geblokt en even later kopte Donny van de Beek recht in de handen van keeper Manuel Neuer.

Ajax bleef echter af en toe naïef spelen en dat kostte de ploeg bijna de 0-2. Lewandowski had na goed breedleggen van Gnabry de bal voor het intikken, maar had niet op de voortreffelijk uit zijn doel komende Onana gerekend.

Tadic luidt met treffer knotsgek slot in

Ajax had het ook in de openingsfase van de tweede helft even moeilijk (De Ligt kon nog net zijn voet zetten tegen een gevaarlijke inzet van Müller), maar pakte na een klein uur spelen het initiatief en deed Bayern wankelen.

David Neres verzuimde met zijn mindere rechtervoet de trekker over te halen, maar Tadic deed dat in de 61e minuut wel. De aanvalsleider was het eindstation van een fraaie aanval na goed voorbereidend werk van met name Van de Beek.

Ajax ging vervolgens vol op jacht naar de zege en dat leverde logischerwijs ook ruimte voor Bayern op, wat ook vrijwel gelijk in de 1-2 had moeten resulteren, maar Lewandowski stuitte dit keer met het hoofd op de uitblinkende Onana.

Het laatste kwartier kon nog alle kanten op door het wegzenden van Wöber, die Goretzka met een harde tackle onderuithaalde, en door Müller, die Tagliafico met een karatetrap op het hoofd raakte. Ajax leek aan het langste eind te trekken doordat Jérôme Boateng een overtreding beging op invaller Kasper Dolberg en Tadic uit de toegekende penalty overtuigend raak schoot.

Zover kwam het echter niet. Lewandowski mocht vlak na de 2-1 na een overtreding van Tagliafico ook vanaf de strafschopstip aanleggen en maakte evenmin een fout. Niet veel later werd het zelfs 2-3 toen Coman Ajax-doelman Onana met een bekeken knal kansloos liet, vlak nadat Frenkie de Jong de bal knullig verspeelde.

Met spits Klaas-Jan Huntelaar als invaller en zeven minuten blessuretijd voor de boeg, trok Ajax vol ten aanval, maar meer dan de gelijkmaker van Tagliafico leverde dat niet meer op. De Amsterdammers staan zodoende tegenover een groepswinnaar in de achtste finales van de Champions League.

Bekijk de uitslagen in de Champions League