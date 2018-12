Memphis Depay en Kenny Tete hebben zich woensdag met Olympique Lyon voor de knock-outfase van de Champions League geplaatst. Eerder op de avond blameerde Real Madrid zich door thuis met liefst 0-3 van CSKA Moskou te verliezen.

Basisspelers Memphis en Tete hadden genoeg aan een 1-1-gelijkspel op bezoek bij Shakhtar Donetsk om in groep F als tweede te eindigen. Júnior Moraes zette Shakhtar op voorsprong, maar in de 65e minuut zorgde Nabil Fekir voor de belangrijke gelijkmaker.

Manchester City, dat al zeker was van groepswinst, poetste in eigen huis een achterstand weg tegen Hoffenheim: 2-1. Het werd vroeg 0-1 door een strafschop van Andrej Kramaric, maar Leroy Sané stelde met twee goals orde op zaken. Shakhtar gaat door in de Europa League en voor Hoffenheim is het Europese avontuur voorbij.

In groep H waren de kaarten al grotendeels geschud. Juventus en Manchester United streden nog om groepswinst en beide clubs gingen verrassend met 2-1 onderuit, waardoor 'Juve' zich de nummer één mag noemen.

'Juve', dat in Zwitserland niet was opgewassen tegen Young Boys, blijft daardoor eerste. United ging onderuit op bezoek bij Valencia, dat derde werd in de groep en dus naar de Europa League gaat.

Young Boys kwam tegen Juventus verrassend op 2-0 door Guillaume Hoarau (twee keer). Paulo Dybala deed nog iets terug. Valencia nam tegen United eveneens een comfortabele marge (Carlos Soler en eigen goal Phil Jones) en daar redde Marcus Rashford de eer namens de bezoekers.

Real blameert zich tegen CSKA

Real, dat in groep G al zeker was van de volgende ronde, blameerde zich tegen CSKA: 0-3. 'De Koninklijke' verloor voor het eerst in de Champions League-historie met meer dan twee goals verschil een thuiswedstrijd.

CSKA had overigens weinig aan de overwinning, aangezien concurrent Viktoria Plzen ook won. De Tsjechen klopten het AS Roma van Justin Kluivert met 2-1 en eindigen als derde in de groep. Viktoria speelt daardoor na de winterstop in de Europa League.

Coach Santiago Solari van het al geplaatste Real had veel basiskrachten rust gegeven, onder wie Sergio Ramos, Toni Kroos, Gareth Bale en Raphaël Varane. Spelers als Isco, Marco Asensio en Thibaut Courtois stonden wel gewoon binnen de lijnen.

De 'Koninklijke' had aanvankelijk ook het betere van het spel, maar nog voor rust liep CSKA weg door treffers van Fedor Chalov en Georgi Schennikov uit naar 0-2. In de tweede helft maakte Arnór Sigurdsson het nog wat erger.

Kluivert met Roma ten onder

CSKA kreeg in de jacht op een ticket voor de knockout-fase van de Europa League geen hulp van AS Roma, dat net als Real Madrid al door was in de Champions League.

De Romeinen, met Kluivert als basisspeler en Rick Karsdorp als bankzitter, gingen in Tsjechië met 2-1 ten onder. Plzen houdt daardoor CSKA in de groep onder zich op basis van onderling resultaat.

Jan Kovarík opende na een uur spelen de score namens Plzen. Cengiz Ünder maakte nog wel gelijk, maar een treffer van Tomás Chory leverde de thuisploeg de zege op. Kluivert kon zich niet onderscheiden. Roma beëindigde het duel met tien man, na rood voor Luca Pellegrini.

