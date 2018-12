Jürgen Klopp is zijn doelman Alisson Becker erg dankbaar voor de redding die hij dinsdag kort voor tijd verrichte tegen Napoli (1-0-zege). Daarmee zorgde de Braziliaanse doelman ervoor dat Liverpool ook na de winter actief is in de Champions League.

"Dit was de redding van het seizoen", zei Klopp op de persconferentie na de wedstrijd op Anfield Road. "Ik heb geen idee hoe hij het precies deed."

In blessuretijd kreeg Arek Milik de ultieme kans op de gelijkmaker, waarmee de ex-Ajacied Napoli naar de achtste finales had kunnen schieten. De Pool nam de bal uiterst knap aan, maar zag zijn schot gekeerd door de uit zijn doel stormende Alisson.

De Braziliaan werd afgelopen zomer de duurste doelman ooit, toen Liverpool circa 74 miljoen euro voor hem betaalde aan AS Roma. Dat record werd al na enkele weken verbroken door Chelsea, dat Kepa Arrizabalaga voor 78 miljoen overnam van Athletic Bilbao.

"Godzijdank hebben we Alisson", zei de opgeluchte Klopp. "Als ik had geweten dat hij zó goed is, dan had ik het dubbele betaald. Ik denk dat niemand nog had verwacht dat hij die bal zou kunnen pakken."

Alisson kreeg in Premier League pas zes tegentreffers

Met zijn redding voorkwam de Braziliaan dat de verliezend finalist van vorig seizoen al in de groepsfase werd uitgeschakeld. In de finale van vorig seizoen ging de voorganger van Alisson, Loris Karius, tweemaal gigantisch in de fout. Real Madrid kon de eindstrijd daardoor met 3-1 winnen.

Mede daarom ging Klopp de transfermarkt op om zijn selectie te versterken met een nieuwe doelman. In de Premier League incasseerde Liverpool dit seizoen in zestien duels pas zes tegentreffers. Alisson heeft daarmee een grote bijdrage aan de huidige koppositie van zijn club.

"Hij kreeg vanavond erg veel te doen en het zegt veel over zijn kwaliteiten dat hij heel kalm bleef", zei Klopp over de 26-jarige keeper. "Maar we hadden alle spelers hard nodig vandaag, je kunt niet verwachten van een doelman dat hij honderd van zulke reddingen maakt."

"Het was een ongelooflijke prestatie van alle jongens op een speciale avond. Ik zit nog steeds vol met adrenaline na deze wedstrijd."

De ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum plaatste zich achter poulewinnaar Paris Saint-Germain voor de knock-outfase. De loting voor de achtste finales is komende maandag.

Eindtand groep C 1. PSG 6-11 (17-9)

2. Liverpool 6-9 (9-7)

3. Napoli 6-9 (7-5)

4. Rode Ster Belgrado 6-4 (5-17)

