Michal Sadílek zag dinsdagavond een droom uitkomen in de Champions League-wedstrijd tegen Internazionale (1-1). De jonge middenvelder viel na 65 minuten in bij PSV en maakte, vier dagen na zijn Eredivisie-debuut, ook zijn eerste minuten in het miljoenenbal.

"Twee weken geleden stond ik op de Herdgang voor 200 toeschouwers en nu voor 70.000 mensen in San Siro. Dit is een geweldig week geweest", zei Sadílek na de wedstrijd in Milaan in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

De negentienjarige Tsjech maakte eind 2016 al zijn debuut in het betaald voetbal bij Jong PSV, maar speelde vrijdag pas zijn eerste competitiewedstrijd in de hoofdmacht van de Eindhovenaren. Trainer Mark van Bommel liet hem twaalf minuten meedoen in de overtuigend gewonnen wedstrijd tegen Excelsior (6-0).

Halverwege het duel met Inter wist Sadílek dat hij ook zijn debuut in de Champions League zou gaan maken. De middenvelder mocht in de rust warmlopen en kwam bij een 0-1-voorsprong (doelpunt Hirving Lozano) het veld in voor de Mexicaan Érick Gutiérrez.

Sadílek voelde zich klaar voor CL-debuut

Sadilek realiseerde zich dat hij direct aan de bak moest, vooral na de gelijkmaker van Mauro Icardi een kwartier voor tijd. Inter had door de 1-1-stand bij FC Barcelona-Tottenham Hotspur een zege nodig om als tweede te eindigen in groep B.

"We moesten er in de slotfase nog alles aan doen om een tegengoal te voorkomen. Dat is gelukkig gelukt", zei de trotse middenvelder, die ondanks de situatie op het veld niet heel gespannen was voor zijn Champions League-debuut.

"Ik was er klaar voor. Het was ook fijn om naast Jorrit Hendrix te staan, want je merkt dat hij de ervaring heeft die in deze situaties nodig is. Dit is een droom voor mij die uitkomt."

PSV, dat al geen kans meer maakte op overwintering in Europa, is door de vroege uitschakeling in de TOTO KNVB-beker alleen nog in de Eredivisie actief. De koploper vervolgt de competitie zaterdag met een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo.

