Coach Ernesto Valverde van FC Barcelona prijst zich gelukkig met Jasper Cillessen. De doelman kreeg dinsdagavond een basisplaats in het Champions League-duel met Tottenham Hotspur (1-1) en speelde zich met enkele fraaie reddingen in de kijker.

"Het is een luxe dat we Jasper in de selectie hebben", zei een lovende Valverde na de wedstrijd in Camp Nou tegen Spaanse media. "Hij zou een prima basisspeler zijn, want hij valt elke keer weer op als hij onder de lat staat."

De 29-jarige Cillessen moet dit seizoen wederom genoegen nemen met een rol als tweede doelman achter Marc-André Ter Stegen, waardoor de Oranje-international zich normaal gesproken alleen kan laten zien bij een blessure van de Duitser of in bekerwedstrijden.

Aangezien Barcelona na de vierde groepswedstrijd al zeker was van een plek in de achtste finales van de Champions League, kreeg Ter Stegen rust tegen Tottenham en mocht Cillessen zich bewijzen in Camp Nou.

Valverde hoopt dat Cillessen niet vertrekt

De oud-speler van NEC en Ajax pakte die kans met beide handen aan door Barcelona vooral in de tweede helft op de been te houden. Cillessen greep onder meer goed in bij pogingen van Christian Eriksen en Lucas Moura, maar kon niet voorkomen dat laatstgenoemde vijf minuten voor tijd de gelijkmaker aantekende.

Valverde, die Ousmane Dembélé na zeven minuten de score zag openen, is erg blij dat hij de beschikking heeft over twee goede keepers. "Dat hebben we ook nodig vanwege onze ambities en de vele wedstrijden die we spelen. Het is geweldig dat we zowel Marc als Jasper in de selectie hebben", aldus de Spaanse coach.

Cillessen staat nog tot medio 2021 onder contract bij Barcelona en lijkt ondanks zijn gebrek aan speeltijd niet per se weg te willen. Valverde hoopt vurig dat dat zo blijft. "Jasper heeft veel kwaliteiten, dus ik hoop dat hij ook gelukkig is zonder vaak in actie te komen. Ik zie hem graag blijven."

Tottenham had aan het gelijkspel bij Barcelona net genoeg om als tweede te eindigen in groep B. Internazionale speelde dinsdag met 1-1 gelijk tegen het al uitgeschakelde PSV en gaat de Europa League in.

