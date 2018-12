Stefan de Vrij was dinsdagavond terneergeslagen na de uitschakeling van Internazionale in de groepsfase van de Champions League. Het gelijkspel tegen PSV (1-1) was niet genoeg om te overwinteren in het miljoenenbal en dat kwam hard aan bij de 'Nerazzurri'.

"De teleurstelling is erg groot", zei een teleurgestelde De Vrij na afloop van het duel in Milaan in gesprek met Veronica. "Achteraf gezien hadden we alles in eigen hand, dus we kunnen het alleen onszelf kwalijk nemen."

Om te overwinteren in de Champions League moest Inter een beter resultaat behalen tegen PSV dan Tottenham Hotspur tegen Barcelona. De Engelsen speelden in Camp Nou met 1-1 gelijk, waardoor Inter moest winnen van PSV.

De Italianen begonnen slecht aan die missie, want Hirving Lozano werkte na dertien minuten de openingstreffer binnen namens PSV. Hoewel Inter daarna vaker de aanval zocht en in de 73e minuut via Mauro Icardi de bevrijdende gelijkmaker maakte, was de remise voor eigen publiek niet genoeg om de tweede plek in groep B achter groepswinnaar Barcelona veilig te stellen.

Teleurstelling overheerst ondanks Europa League-ticket

Volgens De Vrij heeft Inter de uitschakeling in de Champions League volledig aan zichzelf te wijten. "De manier waarop we op achterstand kwamen, is natuurlijk zonde. Daarnaast hadden wij gewoon onze kansen moeten afmaken", concludeerde de 37-voudig Oranje-international, die de hele wedstrijd speelde.

"We gaven ook te veel ruimte weg in de counter, waar juist de kracht van PSV ligt met die snelle jongens voorin. In de tweede helft hadden we genoeg kansen om te winnen, maar helaas ging de bal er niet in. We mogen de Europa League in, maar op dit moment heerst alleen teleurstelling over de uitschakeling in de Champions League."

PSV wist na de verloren thuiswedstrijd tegen FC Barcelona (1-2) van eind november al dat overwintering in Europa buiten bereik was. Barcelona veroverde na vier groepsduels een ticket voor de achtste finales van de Champions League en gaat samen met Tottenham Hotspur door.

