Liverpool en Paris Saint-Germain hebben zich dinsdagavond in de spannende poule C geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. Napoli werd het kind van de rekening en moet verder in de Europa League.

Napoli begon de avond als de koploper van groep C, maar de Italianen verloren door een goal van Mohamed Salah met 1-0 bij Liverpool. De ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum eindigt daardoor als tweede, achter PSG.

Napoli heeft net als Liverpool negen punten uit zes duels, maar de ploeg van trainer Carlo Ancelotti heeft minder doelpunten gemaakt (zeven om negen) en wordt daardoor derde.

Paris Saint-Germain zegevierde met 1-4 op bezoek bij Rode Ster Belgrado en klom daardoor met elf punten naar de eerste plaats. Edinson Cavani, Neymar, Marquinhos en Kylian Mbappé maakten de goals voor de Franse kampioen. Marko Gobeljic tekende voor de treffer van Rode Ster.

Salah wederom de held van Liverpool

Liverpool is in de Premier League de trotse en ongeslagen koploper, maar de ploeg van manager Jürgen Klopp verloor in de Champions League al zijn drie uitwedstrijden. De 'Reds' moesten daardoor winnen van Napoli en niet verrassend was het Salah die de held werd op Anfield.

De Egyptische aanvaller van Liverpool omspeelde na 33 minuten Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly en schoot de bal uit een zeer moeilijke hoek door de benen van keeper David Ospina.

Napoli ging in de tweede helft op jacht naar de gelijkmaker en daarmee kwalificatie voor de achtste finales van de Champions League, maar de defensie van Liverpool onder leiding van Van Dijk hield stand.

Oud-Ajacied Arek Milik, na 67 minuten ingevallen voor oud-PSV'er Dries Mertens, kreeg in blessuretijd de beste kans, maar de spits van de bezoekers stuitte op doelman Allison.

Van Dijk, die net als Wijnaldum de hele wedstrijd speelde, kreeg in de dertiende minuut een gele kaart en mist daardoor het eerste duel in de achtste finales.

PSG kent weinig problemen in Belgrado

Paris Saint-Germain kende zoals verwacht weinig problemen in Belgrado. De Parijse topclub won begin oktober thuis al met 6-1 van Rode Ster en rekende ook in Stadion Rajko Mitic eenvoudig af met de Servische kampioen.

Cavani zette PSG al na tien minuten op voorsprong op aangeven van Mbappé, die een halfuur later ook de assist gaf op de 0-2 van Neymar. De Braziliaan dribbelde knap door de Servische defensie en stiftte de bal rustig over de al liggende doelman Milan Borjan.

Gobeljic bracht aan het begin van de tweede helft de spanning enigszins terug met een knappe volley in de korte hoek, maar daarna ging de Servische storm weer liggen. Een kwartier voor tijd besliste Marquinhos het duel door raak te koppen uit een vrije trap van Ángel Di María, waarna Mbappé in blessuretijd voor het slotakkoord zorgde: 1-4.

