PSV heeft het Europese seizoen dinsdag afgesloten met een gelijkspel. In Milaan werd het 1-1 tegen Internazionale, dat door het resultaat een plek in de volgende ronde van de Champions League misliep.

Lange tijd leek PSV, dat al geen zicht meer had op Europese overwintering en alleen voor de eer en de winstpremie speelde, op weg naar een overwinning dankzij een doelpunt van Hirving Lozano in de dertiende minuut. In de slotfase maakte Inter-aanvoerder Mauro Icardi gelijk.

Dat bleek niet genoeg voor de Italianen. Tottenham Hotspur, de concurrent in de strijd om de cruciale tweede plek in groep B van de Champions League, speelde door een laat doelpunt van Lucas Moura met 1-1 gelijk bij het al geplaatste FC Barcelona en pakte daarmee het tweede ticket voor de knock-outfase.

Barcelona, waar Jasper Cillessen op goal stond, was vroeg op voorsprong gekomen door Ousmane Dembélé. Achter de Catalanen en de 'Spurs' gaat Inter verder in de Europa League.

PSV is ook al uitgeschakeld in de TOTO KNVB-beker en kan zich dus vol op de competitie richten. De Eredivisie-koploper vervolgt de race om de landstitel zaterdag uit tegen Heracles Almelo, dat thuis nog maar één keer verloor.

PSV direct onder druk tegen Inter

In Stadio Giuseppe Meazza stond PSV direct zwaar onder druk tegen Inter, dat met volle overtuiging op jacht ging naar een overwinning en daarmee eventueel een plek in de knock-outfase van de Champions League.

Het leverde in de eerste tien minuten een aantal mogelijkheden op voor de Milanezen, waarvan de grootste voor Ivan Perisic was. De Kroaat kopte de bal tegen de paal na mistasten van Trent Sainsbury, die centraal in de defensie opnieuw de afwezige Daniel Schwaab verving.

In de openingsfase kon PSV eigenlijk alleen maar verdedigen en des te groter was de verrassing dat de Eindhovenaren bij de eerste kans direct toesloegen. Steven Bergwijn profiteerde van een defensieve misser bij Inter en bediende Lozano. De Mexicaan scoorde bij de tweede paal met het hoofd.

Het doelpunt zorgde ervoor dat de Italiaanse storm ietwat ging liggen en even leek Luuk de Jong zelfs op weg naar 0-2. Inter-doelman Samir Handanovic was echter alert. Vervolgens nam de thuisploeg weer het initiatief, maar in echt grote kansen resulteerde dat niet. PSV was bij uitvallen via onder anderen Bergwijn zelfs dreigender.

​

Gemor neemt toe in Milaan

Direct na rust kreeg Inter in de jacht op de gelijkmaker snel een goede kans via Icardi. De aanvoerder schoot de bal diagonaal in, maar zag Jeroen Zoet redden. De PSV-doelman had niet veel later ook een antwoord op een inzet van Matteo Politano.

Gaandeweg werd de thuisploeg slordiger en nam het gemor toe bij de Italiaanse fans, die hun ploeg op uitschakeling in de Champions League af zagen stevenen.

Inter kwam aanvankelijk nauwelijks verder dan pogingen van afstand, waarbij de nauwkeurigheid meermaals ontbrak. Als de bal wel richting doel ging, dan stond keeper Zoet op de goede plaats.

Zo'n twintig minuten voor tijd was het echter alsnog raak voor de Italianen. Icardi stond bij de tweede paal op de goede plaats en kopte raak in de korte hoek. Daarmee leek Inter alsnog op weg naar de volgende ronde van de Champions League, maar dat feest ging niet door doordat Tottenham in de slotfase scoorde in Barcelona.

