Galatasaray heeft zich dinsdagavond verzekerd van een plek in de knock-outfase van de Europa League. De Turken verloren in hun laatste groepswedstrijd in de Champions League in een merkwaardig duel van FC Porto (2-3), maar eindigen toch als derde in poule D.

Galatasaray profiteerde van de zege van Schalke 04 op Lokomotiv Moskou (1-0). De ploeg van coach Fatih Terim heeft vier punten uit zes duels, terwijl Lokomotiv op drie punten blijft steken.

FC Porto was al zeker van de winst in groep D en Schalke 04 wist dat het als nummer twee door zou gaan naar de achtste finales van de Champions League. In de laatste pouleduels stond dus alleen nog de derde plek en daarmee overwintering in de Europa League op het spel.

Lokomotiv Moskou had een zege nodig in Gelsenkirchen, maar de Russen verloren door een goal van Alessandro Schöpf in de blessuretijd.

Eindstand groep D 1. FC Porto: 6-16 (15-6)

2. Schalke 04: 6-11 (6-4)

3. Galatasaray: 6-4 (5-8)

4. Lokomotiv Moskou: 6-3 (4-12)

Arbiter speelt negatieve hoofdrol

Arbiter Aleksei Kulbakov speelde een negatieve hoofdrol bij Galatasaray-FC Porto. In de tiende minuut gaf de Wit-Rus geen penalty aan Galatasaray nadat Porto-speler Maximiliano Pereira een schot van de geboren Rotterdammer Garry Mendes Rodrigues met zijn arm van de doellijn haalde.

Zeven minuten later viel de openingstreffer aan de andere kant via Porto-verdediger Felipe. Vlak voor rust kwamen de bezoekers op 0-2 en wederom mochten ze niet klagen over de arbitrage. Kulbakov zag een penalty in een duikeling van Hernani Santos en Moussa Maréga scoorde van elf meter.

Galatasaray kwam in blessuretijd van de eerste helft nog wel terug tot 1-2, want ook de Turken kregen een makkelijk gegeven strafschop. Sofiane Feghouli benutte de penalty.

De thuisploeg, waarbij basisspeler Ryan Donk na 45 minuten gewisseld werd, miste in de openingsfase van de tweede helft een aantal goede kansen. Porto was een stuk effectiever, want in de 57e minuut maakte Sérgio Oliveira er 1-3 van.

Vlak daarna bracht Eren Derdiyok de marge weer terug naar één (2-3) en amper twee minuten later kreeg Galatasaray opnieuw een penalty, maar deze keer schoot Feghouli op de lat. Die misser, en de nederlaag, had uiteindelijk geen gevolgen voor de Turken.

Dortmund groepswinnaar in poule A

In groep A was eveneens vrijwel alles al beslist en moest alleen nog beslist worden wie groepswinnaar werd. Die eer viel Borussia Dortmund te beurt dankzij een 0-2-zege bij Monaco. Atlético Madrid speelde met 0-0 gelijk bij Club Brugge en eindigde als tweede.

Bij Monaco-Dortmund scoorde Raphaël Guerreiro zowel voor als na rust. Club Brugge, waar Stefano Denswil, Sofyan Amrabat en Ruud Vormer de hele wedstrijd speelden tegen Atlético, was al zeker van de derde plek en daarmee een Europa League-ticket.

Dortmund is net als FC Barcelona, Paris Saint-Germain, FC Porto en Real Madrid zeker van groepswinst en daarmee een plek in pot 1 bij de loting voor de achtste finales. Woensdag vallen de laatste beslissingen in de groepen E tot en met H.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Champions League