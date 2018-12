PSV begint dinsdagavond tegen Internazionale net als vrijdag tegen Excelsior met Trent Sainsbury en Érick Gutiérrez in de basis. Het duo speelt opnieuw in plaats van Daniel Schwaab en Gastón Pereiro.

Sainsbury neemt centraal in de defensie weer de plek over van Schwaab, die nog altijd ontbreekt vanwege privéomstandigheden. Gutiérrez krijgt op het middenveld wederom de voorkeur boven de gepasseerde Pereiro.

Verder houdt trainer Mark van Bommel vast aan zijn vertrouwde opstelling. Bij tegenstander Inter heeft Oranje-international Stefan de Vrij zoals meestal dit seizoen een basisplaats.

Met vijf groepswedstrijden achter de rug weet PSV dat Europese overwintering niet meer mogelijk is. Er werd in poule B tot dusver alleen een punt gepakt in het thuisduel met Tottenham Hotspur (2-2). De wedstrijd tegen Inter in Eindhoven eindigde in 1-2.

Inter strijdt nog voor overwintering in de Champions League. De Milanezen hebben net als Tottenham Hotspur, dat op bezoek gaat bij het al geplaatste FC Barcelona, zeven punten. Het onderling resultaat is echter in het voordeel van de 'Spurs'.

PSV evenaart mogelijk negatief record

Als PSV verliest, dan gaan de Eindhovenaren de boeken in als een van de twee slechtste Nederlandse Champions League-deelnemers ooit. De ploeg van Van Bommel evenaart dan het negatieve record van PSV van het seizoen 1992/1993. Toen pakte de club maar één punt in de groepsfase.

Internazionale-PSV begint dinsdag net als Barcelona-Tottenham om 21.00 uur. De wedstrijd in Stadio Giuseppe Meazza staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Felix Zwayer.

Opstelling Internazionale: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Candreva, Brozovic, Valero; Politano, Icardi, Perisic.

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Sainsbury, Viergever, Angeliño; Rosario, Gutiérrez, Hendrix; Bergwijn, De Jong, Lozano.

