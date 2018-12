Trainer Niko Kovac wil woensdag met Bayern München tegen Ajax beter voor de dag komen dan eerder dit Champions League-seizoen. De clubs strijden in de Johan Cruijff ArenA om groepswinst.

De eerste confrontatie tussen Bayern en Ajax in München eindigde begin oktober in 1-1. 'Der Rekordmeister' nam toen snel de leiding via Mats Hummels, maar Noussair Mazraoui maakte gelijk.

"Ajax heeft een heel, heel sterke ploeg. De club heeft wereldwijd een grote naam en het wordt een interessante wedstrijd", blikte de 47-jarige Kovac dinsdag vooruit op zijn persconferentie in Amsterdam.

De Kroaat hoopt dat Bayern heeft geleerd van het eerste duel met Ajax. "Inmiddels weten we beter. Ajax heeft heel veel kwaliteit. We willen winnen en vooral niet weer de fouten maken die we toen maakten."

Bayern en Ajax zijn al door in de Champions League. Bayern (dertien punten) heeft aan een punt genoeg om als groepswinnaar verder te gaan, goed voor een plek in pot 1 bij de loting voor de knock-outfase. Ajax (elf punten) moet winnen om eerste te worden in groep E.

'Wereld vergaat niet als we tweede worden'

Kovac benadrukte bij zijn perspraatje dat hij met Bayern vol voor de eerste plaats in de poule gaat, al liet de trainer van de Duitse topclub ook weten vooral blij te zijn dat overwintering in de Champions League al zeker is.

"De eerste plaats is ons doel, maar de wereld vergaat niet als we tweede worden. Het zal denk ik niet weer tot een crisis en negatieve krantenkoppen leiden", aldus de veelvuldig bekritiseerde oud-middenvelder, die in Amsterdam niet kan beschikken over onder anderen Arjen Robben.

"Ik zal in ieder geval weinig aan mijn basisploeg veranderen en mogelijk zelfs niets", aldus Kovac. "Dit team heeft de stijgende lijn te pakken."

Kovac werd ook gevraagd naar zijn mening over Ajax-talenten Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong, die met vrijwel de gehele Europese top in verband worden gebracht. De Bayern-coach wilde er niet te veel woorden aan vuilmaken. "Ajax heeft nog veel meer goede spelers. Dat is nu wel duidelijk voor iedereen, toch?"

Ajax-Bayern München begint woensdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Clément Turpin.

Bekijk het programma en de standen in de Champions League