FC Barcelona-trainer Ernesto Valverde wil zijn aanvaller Ousmane Dembélé helpen zich professioneler te gedragen. Het is onduidelijk of de Fransman een straf krijgt, nadat hij zondag niet voor de eerste keer dit seizoen te laat kwam voor een training.

Volgens diverse Spaanse media arriveerde Dembélé zondag pas rond 13.00 uur op het trainingscomplex van Barcelona, waar om 11.00 uur de training begon. "Het is waar dat er dingen gebeurd zijn die we intern willen oplossen", zei Valverde maandag, toen hem op de persconferentie voor de Champions League-wedstrijd tegen Tottenham Hotspur naar Dembélé werd gevraagd.

De trainer wilde niet zeggen of Dembélé gestraft wordt voor zijn onprofessionele gedrag. "Dat zullen jullie morgen zien als de opstelling bekend wordt."

De 21-jarige aanvaller maakte anderhalf jaar geleden voor liefst 105 miljoen euro de overstap van Borussia Dortmund naar Barcelona. Via bonussen kan die transfersom nog oplopen tot 145 miljoen.

Dembélé kan de hooggespannen verwachtingen na zijn transfer niet volledig waarmaken. In 31 competitieduels maakte hij negen doelpunten.

Stand in groep B 1. Barcelona 5-13 (13-4)

2. Tottenham 5-7 (8-9)

3. Internazionale 5-7 (5-6)

4. PSV 5-1 (5-12)

Barcelona al zeker van groepswinst

"Laten we niet vergeten dat hij de laatste weken op het veld goede dingen heeft laten zien", zei Valverde. "Dit is een aangelegenheid die we intern moeten oplossen, we gaan proberen hem te helpen. Hij heeft een mooie carrière voor zich, maar hij moet dan wel volledig gemotiveerd zijn."

Barcelona is al zeker van groepswinst in de poule waarin ook PSV uitkomt. De Catalanen zullen in de thuiswedstrijd tegen Tottenham niet in de sterkst mogelijke opstelling aantreden. De Engelsen strijden nog met Internazionale om de tweede plaats in de poule.

Onder anderen Luis Suárez zal dinsdagavond rust krijgen. "Het is geen goed idee voor Luis om twee wedstrijden in vier dagen tijd te spelen. Hij is pas net terug van een blessure'", aldus Valverde, die zijn elftal zaterdag in de Spaanse competitie met 4-0 van Espanyol zag winnen. Dembélé en Suárez maakten ieder één doelpunt, Lionel Messi was tweemaal trefzeker.

Barcelona-Tottenham begint dinsdag om 21.00 uur. Eerder dit seizoen wonnen de Catalanen op Wembley met 2-4.

