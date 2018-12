Virgil van Dijk heeft er vertrouwen in dat Liverpool zich dinsdag ten koste van Napoli kan plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League. De verliezend finalist van vorig seizoen moet een half jaar later vrezen voor uitschakeling in de groepsfase.

"We willen de wereld laten zien dat we thuishoren in de Champions League", zei Van Dijk maandag op de persconferentie voor de wedstrijd. "We hebben er vertrouwen in dat ons dat gaat lukken."

In Napels verloor Liverpool met 1-0, waardoor een zege met twee treffers verschil nodig is om het onderling resultaat in het voordeel van de Engelsen te krijgen. Ook bij een 1-0-thuiszege is Liverpool door, omdat het doelsaldo dan beter is dan dat van Napoli.

"We willen op het hoogste niveau blijven spelen. De situatie waarin we ons bevinden is niet fijn, maar we kijken uit naar de wedstrijd", aldus Van Dijk.

Stand in groep C 1. Napoli 5-9 (7-4)

2. PSG 5-8 (13-8)

3. Liverpool 5-6 (8-7)

4. Rode Ster Belgrado 5-4 (4-13)

'Koppositie verandert niets voor duel met Napoli'

Liverpool speelt moeizaam in de groepsfase en verloor zijn uitduels tegen Napoli, Rode Ster Belgrado en Paris Saint-Germain. In eigen land zijn de 'Reds' nog ongeslagen en sinds afgelopen weekend zelfs koploper in de Premier League.

"Dat we nu bovenaan staan in Engeland verandert niets voor de wedstrijd van morgen", stelde Van Dijk. "We moeten winnen en zorgen dat we geen treffers tegen krijgen."

"Als we doen wat we het hele seizoen al doen, moet het goed komen. We hebben veel aanvallende kwaliteiten en kunnen als team ook goed verdedigen."

Lovren vraagteken bij Liverpool

Het is nog twijfelachtig of Dejan Lovren mee kan doen bij Liverpool. De Kroatische verdediger miste de laatste drie duels met een voetblessure. Pas op de dag van de wedstrijd neemt manager Jürgen Klopp een besluit over het meespelen van Lovren.

Volgens de Duitse coach zijn Sadio Mané en Adam Lallana wel weer volledig hersteld van blessures. Liverpool moet het nog wel stellen zonder Nathaniel Clyne, Joe Gomez en Alex Oxlade-Chamberlain.

Liverpool-Napoli begint dinsdag om 21.00 uur.

