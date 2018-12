Internazionale-trainer Luciano Spalletti benadrukt dat het al uitgeschakelde PSV dinsdagavond geen makkelijke tegenstander zal zijn in het cruciale Champions League-duel van zijn ploeg.

"We moeten deze wedstrijd in het juiste perspectief zien", aldus Spalletti maandag op zijn persconferentie in Milaan. "We moeten een team verslaan waarvan sommige mensen vergeten zijn dat het tijdens de loting hoger stond dan wij op de UEFA-ranking."

Inter zat eind augustus door de matige Europese resultaten in de afgelopen jaren in pot 4 bij de loting van de groepsfase van de Champions League. PSV zat op basis van de behaalde punten op de UEFA-coëfficiëntenlijst in pot 3.

De Eindhovenaren hebben echter maar één punt na vijf wedstrijden en zijn kansloos voor Europese overwintering. Internazionale vecht dinsdag met Tottenham Hotspur om de tweede plek achter FC Barcelona, goed voor kwalificatie voor de achtste finales van het belangrijkste Europese clubtoernooi.

Inter en de 'Spurs' hebben allebei zeven punten, maar het onderling resultaat is in het voordeel van de club uit Londen. De Italianen moeten dinsdagavond tegen PSV dus een beter resultaat behalen dan Tottenham, dat op bezoek gaat bij Barcelona.

"Iedereen is ervan doordrongen hoe belangrijk deze wedstrijd is", stelde Spalletti, die begin oktober met Inter het uitduel met PSV met 1-2 won. "Maar het proces is altijd hetzelfde. We proberen met een tactisch plan te komen op basis van onze kennis van de tegenstander."

'We moeten niet denken aan het duel in Barcelona'

De trainer van de 'Nerazzurri' wil geen energie besteden aan de wedstrijd van Barcelona en Tottenham Hotspur en de mogelijkheid dat het al geplaatste Barça een B-elftal op zal stellen.

"De grootste fout die we kunnen maken, is dat we ons zorgen gaan maken over de wedstrijd in Barcelona", aldus Spalletti. "Ik denk ook dat Barcelona beledigd is als we hun professionaliteit in twijfel trekken. Wij moeten gewoon ons duel winnen en ons niet richten op Barcelona-Tottenham."

Inter maakt niet zijn beste periode door, want de Milanezen hebben maar één keer gewonnen in hun laatste zes duels in alle competities. De ploeg van Spalletti verloor afgelopen vrijdag in de Serie A van koploper Juventus (1-0). PSV was op dezelfde dag veel te sterk voor Excelsior (6-0).

Internazionale-PSV begint dinsdag om 21.00 uur een staat onder leiding van de Duitse arbiter Felix Zwayer. De Eindhovenaren zijn maandag zonder verdediger Daniel Schwaab en middenvelder Bart Ramselaar afgereisd naar Milaan.

Stand in groep B 1. Barcelona 5-13 (13-4)

2. Tottenham 5-7 (8-9)

3. Internazionale 5-7 (5-6)

4. PSV 5-1 (5-12)

Bekijk het programma en de stand van de Champions League