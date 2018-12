Daniel Schwaab en Bart Ramselaar zijn maandag niet met de PSV-selectie meegereisd naar Milaan. De Eindhovenaren spelen daar dinsdagavond tegen Internazionale hun laatste wedstrijd in de Champions League.

Verdediger Schwaab ontbrak vrijdag wegens privéomstandigheden ook al bij de wedstrijd tussen PSV en Excelsior (6-0). De dertigjarige Duitser is een vaste basisspeler onder trainer Mark van Bommel. Hij werd vrijdag vervangen door de Australiër Trent Sainsbury, die twee jaar geleden nog bij Inter speelde.

Ramselaar mocht dit seizoen slechts vijfmaal invallen in het eerste elftal. De 22-jarige middenvelder komt maandagavond met Jong PSV uit in de Jupiler League tegen SC Cambuur.

De negentienjarige Tsjech Michal Sadílek behoort wel tot de selectie. De middenvelder maakte vrijdag tegen Excelsior als invaller zijn debuut.

Stand in groep B 1 Barcelona 5-13 (13-4)

2. Tottenham 5-7 (8-9)

3. Internazionale 5-7 (5-6)

4. PSV 5-1 (5-12)

PSV speelt alleen om winstpremie van 2,7 miljoen

Eredivisie-koploper PSV is al uitgeschakeld voor Europese overwintering en speelt alleen nog voor de winstpremie van 2,7 miljoen euro en de sportieve eer. Inter strijdt met Tottenham Hotspur om de tweede plaats in de poule achter groepswinnaar FC Barcelona.

De Italianen en de Engelsen hebben na vijf duels evenveel punten, maar het onderling resultaat is in het voordeel van Tottenham. Inter zal daardoor een beter resultaat tegen PSV moeten behalen dan Tottenham in de uitwedstrijd tegen Barcelona.

Inter staat momenteel derde in de Serie A, maar de achterstand op koploper Juventus bedraagt maar liefst veertien punten. De ploeg van Stefan de Vrij verloor vrijdag nog met 1-0 in Turijn. Van de laatste zes wedstrijden wonnen de 'Nerazzurri' er slechts één.

In oktober wist Inter in Eindhoven met 1-2 te winnen van PSV, dat nog wel op voorsprong kwam via Pablo Rosario. Dankzij treffers van Radja Nainggolan en Mauro Icardi trokken de Italianen toch aan het langste eind.

Internazionale-PSV begint dinsdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Duitse arbiter Felix Zwayer.

