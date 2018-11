Jürgen Klopp doet een beroep op de fans van Liverpool in de strijd om een achtstefinaleticket in de Champions League. 'The Reds' gingen woensdag met 2-1 onderuit bij Paris Saint-Germain en moeten het laatste groepsduel met Napoli winnen.

In de spannende groep C leidt Napoli met negen punten, voor PSG (acht), Liverpool (zes) en Rode Ster Belgrado (vier). Liverpool-Napoli wordt op dinsdag 11 december gespeeld.

"We hebben de kracht van Anfield weer eens nodig. We moeten er tegen Napoli een speciale avond van maken", zei Klopp na de nederlaag in Parijs tegen PSG.

"Ik heb er vertrouwen in dat we het gaan halen en moeten een speciale sfeer gaan creëren. Napoli heeft echt een sterke ploeg en heeft het goed gedaan. Als we winnen, dan verdienen we het ook."

Liverpool was vorig seizoen verliezend finalist, maar presteert dit seizoen moeizaam in de Champions League. 'The Reds' verloren drie van de vijf groepsduels en moeten dus alles op alles zetten om te overwinteren.

Klopp baalt van 'acteurs' PSG

In de slotfase van de wedstrijd tegen PSG baalde Klopp van de manier waarop de Fransen het duel uitspeelden. "Als je doet alsof je doodgaat en het volgende moment ineens weer opstaat, moet je een gele kaart krijgen. Zo gedraag je je niet als sporter", zei de Duitser.

"In de hectische slotfase ging iedereen naar de grond en was van een voetbalwedstrijd eigenlijk geen sprake meer. Het was een belangrijke wedstrijd en daarin doet iedereen iets waarvan ze denken dat ze het moeten doen."

Klopp vond ook dat zijn spelers beter met de situatie hadden moeten omgaan. "Het was slim van PSG. Neymar en veel andere spelers gingen naar de grond alsof er iets heel ergs aan de hand was en dat haalde ons duidelijk uit ons spel", aldus de manager.

"Maar helaas helpt die negatieve agressie je uiteindelijk niet verder. De volgende keer moeten we daar beter mee omgaan. Als de scheidsrechter dat soort gedrag toelaat, moet je daar als team een weg in vinden."

In de competitie presteert Liverpool wel naar behoren. De ploeg van Klopp bezet twee punten achter koploper Manchester City de tweede plaats. Zondag wacht de stadsderby tegen Everton, dat zesde staat.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Champions League