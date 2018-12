Een dag na de Europese uitschakeling is de blik van PSV alweer gericht op komende zondag. De ongeslagen koploper van de Eredivisie speelt dan de zware uitwedstrijd tegen Feyenoord.

"Feyenoord-uit wordt ook weer een mooie en belangrijke wedstrijd", zei PSV-verdediger Nick Viergever woensdagavond na de 1-2-nederlaag tegen FC Barcelona.

"We gaan ervoor zorgen dat we weer fris en fruitig zijn. Donderdag zal in het teken van herstel staan en daarna gaan we ons richten op de wedstrijd tegen Feyenoord."

De spelers van PSV hebben na het laatste fluitsignaal van de wedstrijd tegen Barcelona 87 uur om te herstellen van de clash in de Champions League. Niet voor de eerste keer dit seizoen liet de ploeg van trainer Mark van Bommel zien goed mee te kunnen met de Europese elite, maar na negentig zware minuten stond PSV wederom met lege handen.

Na vijf Champions League-duels heeft PSV slechts één punt, zodat ook een vervolg in de Europa League uitgesloten is. In de beker strandden de Eindhovenaren eveneens en ook het duel om de Johan Cruijff Schaal ging begin dit seizoen verloren, waardoor alleen de landstitel nog mogelijk is.

PSV won in de Eredivisie zijn eerste dertien wedstrijden en komt inmiddels in de buurt van het record dat de club in 1987/1988 neerzette, toen de eerste zeventien duels gewonnen werden.

'Weet niet of Europese uitschakeling voordeel kan zijn'

Misschien wel de zwaarste hindernis op weg naar die recordreeks wacht zondag in De Kuip, al lijkt Feyenoord met tien verliespunten meer dan PSV al vrijwel kansloos voor de titel.

De Europese uitschakeling kan voor PSV mogelijk als een voordeel werken in de titelstrijd. Concurrent Ajax verzekerde zich dinsdag wel van een plek in de achtste finales van de Champions League, is ook nog actief in de KNVB-beker en heeft daardoor een drukker programma.

"Ik weet niet of dat een voordeel op gaat leveren. Nu overheerst nog de teleurstelling van het verlies tegen Barcelona. We gaan gewoon voor het hoogst haalbare, ook in Europa", zei PSV-middenvelder Pablo Rosario.

"Het liefst was ik in Europa actief gebleven. Dat je dan een dubbel programma hebt met twee wedstrijden in de week, daar moet je niet over zeuren. Het hele vorige seizoen hebben we ons best gedaan om ons te kwalificeren voor Europees voetbal, dan moet je niet gaan klagen over extra wedstrijden."

De topper tussen Feyenoord en PSV begint zondag om 14.30 uur.

