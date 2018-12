De spelers van PSV zijn teleurgesteld dat ze er woensdagavond ondanks vele kansen niet in slaagden een resultaat te behalen tegen FC Barcelona (1-2). De Eindhovenaren ondernamen liefst 23 doelpogingen, meer dan elke andere ploeg dit seizoen tegen de Catalanen.

"Ik ben teleurgesteld, want we hadden moeten winnen van Barcelona. Die kans krijg je waarschijnlijk niet zo vaak in je carrière. Vandaag hadden we de kans, maar het is ons helaas niet gelukt", besefte verdediger Daniel Schwaab na de nederlaag waardoor PSV uitgeschakeld is voor een Europees vervolg.

PSV maakte het de Spaanse topclub woensdag meer dan lastig. Voor rust raakten de Eindhovenaren drie keer de paal of lat. Na rust maakte vedette Lionel Messi met een fraaie treffer en een assist op Gerard Piqué het verschil.

Ook PSV kreeg in de tweede helft veel goede kansen, maar dat leverde alleen een treffer van Luuk de Jong op. "Erg jammer, want er was veel meer mogelijk. Ik heb onze kansen niet geteld, maar het waren er erg veel", zei Schwaab.

De UEFA hield de statistieken wel bij en noteerde liefst 23 doelpogingen voor PSV. Geen enkele andere ploeg slaagde er dit seizoen in om zo vaak richting het doel van de Spaanse topclub te schieten.

Meeste doelpogingen tegen Barcelona dit seizoen 1. PSV - 23 (1-2-verlies)

2. Sevilla - 20 (4-2-verlies)

3. Real Betis 15 (3-4-winst)

Real Madrid 15 (5-1-verlies)

5. PSV - 14 (4-0-verlies)

'We hebben ons kranig geweerd'

"We hebben een goede wedstrijd op de mat gelegd en veel kansen gehad", zei verdediger Nick Viergever dan ook. "Ons strijdplan pakte goed uit en we konden Barcelona tot fouten dwingen. Dan zie je dat je tegen Barcelona ook gewoon kansen krijgt."

PSV speelde tegen de Catalanen met de snelle Hirving Lozano en Steven Bergwijn als diepe aanvallers. De Jong stond voor de gelegenheid op het middenveld en moest in balbezit de aansluiting met de spitsen vinden.

Dat strijdplan leverde naast drie ballen op het aluminium ook negen schoten tussen de palen op, maar Barcelona-doelman Marc-André ter Stegen liet met een serie goede reddingen zien waarom hij Oranje-keeper Jasper Cillessen al jaren op de bank houdt.

Viergever vindt dat PSV gegroeid is in de Europese wedstrijden. "Zeker aan de bal was dit onze beste wedstrijd in de Champions League. En als we de bal kwijt waren, dan zaten we er goed kort op. We wilden in de duels komen en dat is gelukt."

PSV heeft na vijf duels in de zware groep B slechts één punt. Drie wedstrijden gingen met één doelpunt verschil verloren. "We hebben ons kranig geweerd, maar je moet dodelijker zijn voor het doel", oordeelde Viergever.

"We hebben weer nét geen resultaat behaald, zo ging het de hele Europese campagne eigenlijk. Dat is enorm frustrerend. Ook in deze wedstrijd hebben we fases gehad waarin we beter waren dan Barcelona. We hadden onszelf moeten belonen, maar dat zat er vandaag helaas net niet in."

PSV gaf ook veel kansen weg

In defensief opzicht moest PSV liefst 21 doelpogingen van Barcelona toestaan. De Eindhovenaren kregen dit seizoen al 119 doelpogingen te verwerken en zijn in dat opzicht een van de zwakste ploegen in de Champions League.

"Die twee goals vallen te makkelijk bij ons, dat is tekenend voor ons dit jaar in de Champions League", zei keeper Jeroen Zoet. "Je hebt het gevoel dat er meer inzit, maar uiteindelijk sta je weer met lege handen."

PSV speelt over twee weken de laatste groepswedstrijd in de Champions League. In Milaan tegen Inter staan voor de Eindhovenaren alleen de sportieve eer en de winstpremie op het spel.

Stand in groep B 1. Barcelona 5-13 (13-4)

2. Tottenham 5-7 (8-9)

3. Internazionale 5-7 (5-6)

4. PSV 5-1 (5-12)

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Champions League