Trainer Mark van Bommel vindt dat PSV woensdagavond in de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona niet heeft gekregen wat het verdiende. Door de 1-2-thuisnederlaag is overwintering in Europa niet meer mogelijk.

PSV kreeg veel kansen om op voorsprong te komen, maar raakte in de eerste helft paal en lat. Na rust sloeg Barcelona toe via Lionel Messi en Gerard Piqué, waarna Luuk de Jong acht minuten voor tijd doelman Marc-André ter Stegen toch nog wist te passeren. Meer bleek er echter niet in te zitten.

"Je krijgt niet altijd wat je verdient, dat is voetbal", zei Van Bommel bij Veronica. "Soms valt het de goede kant op en soms de verkeerde kant. Ik ben echt zwaar teleurgesteld dat we deze wedstrijd hebben verloren."

"Als je zo veel kansen creëert tegen Barcelona, verdien je meer. We hadden zeker recht gehad op een beter resultaat."

Van Bommel verraste door De Jong als middenvelder op te stellen. Hirving Lozano stond centraal in de spits en Gastón Pereiro speelde aan de linkerkant.

"De iets aangepaste speelwijze werkte ook goed. We gaan altijd uit van onze eigen kracht, maar tegen zo'n tegenstander staan de poppetjes net wat anders", aldus de trainer.

'Zegt genoeg dat hele stadion klapte'

Van Bommel had ondanks het verlies genoten van zijn ploeg, die de sterren van Barcelona meer dan goed partij bood. Alleen het afronden van legio kansen liet te wensen over. "Na het eindsignaal klapte iedereen in het stadion voor PSV. Dat zegt genoeg over de prestatie van mijn spelers."

De uitschakeling op het Europese podium deed Van Bommel best wel pijn. "Maar we hebben in vergelijking met het begin van het seizoen grote stappen gezet. We hebben bewezen dat we ons nu kunnen meten op het hoogste niveau. Dit duel vormt de bevestiging dat we goed bezig zijn."

PSV speelt over twee weken nog wel uit tegen Internazionale, maar met slechts één punt uit vijf duels is de laatste plaats in groep B al een feit. Voor de Italianen is die wedstrijd nog wel belangrijk om achter FC Barcelona als tweede te kunnen eindigen in de poule.

