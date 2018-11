Luuk de Jong vond dat PSV zich niet hoefde te schamen na de Europese uitschakeling. Door de thuisnederlaag tegen FC Barcelona (1-2) heeft PSV geen kans meer om ook na de winterstop nog in Europees verband actief te zijn.

PSV kreeg met name voor rust de nodige kansen tegen de Spaanse grootmacht, maar de paal, de lat en Barcelona-doelman Marc-André ter Stegen stonden Eindhovens succes in de weg.

Dat brak PSV in de tweede helft op, want na een uur zorgde Lionel Messi voor 0-1, waarna Gerard Piqué de voorsprong verdubbelde. De Jong kopte in de slotfase nog de eretreffer binnen.

De spits was trots op hoe zijn ploeg had gespeeld, maar baalde van het resultaat. "Ik denk dat we wel vijftien kansen hebben gehad", zei De Jong tegen Veronica. "Het is zonde dat je jezelf niet beloont en op voorsprong komt."

De aanvaller wist dat PSV dat vroeg of laat zou opbreken. "Zij hebben namelijk de kwaliteit dat ze altijd wel scoren. Uiteindelijk valt de goal door een actie van Messi. Volgens mij gaat hij nog via een been ook, maar dat is Messi. Dit is heel zuur, maar wij hebben een sterke pot neergezet."

​'Zonde dat we onszelf niet belonen'

De Jong speelde iets minder diep dan normaal. Het plan was dat de spits aan zou sluiten bij de middenvelders, terwijl Hirving Lozano en Steven Bergwijn voorin op hun snelheid konden teren.

"Verdedigend stonden we goed", constateerde De Jong. "Ik kon vanuit het middenveld aardig bijsluiten en in de zestien komen. Ik denk dat de tactiek goed uitpakte, want we kwamen er voetballend goed uit. Het is gewoon zonde dat je jezelf niet beloont."

PSV speelt op 11 december de laatste groepswedstrijd in de Champions League. De Eindhovenaren spelen dan in Milaan het uitduel met Internazionale, dat moet winnen om door te mogen in het miljoenenbal.

