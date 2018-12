Mark van Bommel stuurt PSV woensdag in de vertrouwde opstelling het veld in bij de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona. De Eindhovenaren mogen niet verliezen om kans te behouden op overwintering in de Europa League.

PSV begon in drie van de vier voorgaande pouleduels met dezelfde opstelling als vanavond. Alleen bij de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur (2-2) ontbrak Steven Bergwijn door een blessure. De aanvaller werd toen vervangen door Donyell Malen.

De andere drie Champions League-duels werden door PSV allemaal verloren. Desondanks houdt Van Bommel vertrouwen in zijn vaste formatie.

Ook in de Eredivisie speelt PSV doorgaans met dezelfde 4-3-3-opstelling. De Eindhovenaren zijn in eigen land al dertien wedstrijden zonder puntenverlies.

Coutinho keert terug in basis Barcelona

Bij FC Barcelona, dat momenteel tweede staat in de Spaanse competitie, maakt Philippe Coutinho na een blessure zijn rentree in de basis. De terugkeer van de Braziliaan komt goed uit voor trainer Ernesto Valverde, want onder anderen Luis Suárez, Arthur en Sergi Roberto bleven met blessures in Catalonië achter.

De Franse verdediger Samuel Umtiti ontbreekt in het basiselftal, omdat hij dinsdag op de laatste training voor de wedstrijd last kreeg van zijn knie. Hij wordt centraal achterin vervangen door zijn landgenoot Clément Lenglet.

Ook reservedoelman Jasper Cillessen is er door een blessure niet bij. Lionel Messi staat wel in de basis. De vijfvoudig Wereldvoetballer van het Jaar speelt in Eindhoven zijn derde wedstrijd sinds hij zijn arm brak.

Bij de eerdere ontmoeting tussen Barcelona en PSV (4-0) was Messi met drie treffers de absolute uitblinker. Ook de Franse aanvaller Ousmane Dembélé kwam toen tot scoren in Camp Nou.

PSV-Barcelona begint om 21.00 uur en staat onder leiding van de Tsjechische arbiter Pavel Královec. Het andere duel in groep B tussen Tottenham Hotspur en Internazionale begint tegelijkertijd.

Opstellingen

PSV: Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Angeliño; Rosario, Pereiro, Hendrix; Bergwijn, De Jong, Lozano.

FC Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Dembélé, Messi, Coutinho.

Stand in groep B 1. Barcelona 4-10 (11-3)

2. Internazionale 4-7 (5-5)

3. Tottenham 4-4 (7-9)

4. PSV 4-1 (4-10)

