Dusan Tadic is trots dat hij dinsdagavond van grote waarde kon zijn in de Champions League-wedstrijd van Ajax tegen AEK Athene (0-2). De Serviër, die beide treffers maakte, is vooral blij voor de meegereisde supporters die voor de wedstrijd werden aangevallen in het stadion.

Fans van AEK gooiden vuurwerk en een molotovcocktail richting de aanhang van Ajax, waarna de mobiele eenheid (ME) charges uitvoerde in het uitvak. Acht supporters raakten daarbij gewond.

"Onze fans zijn in gevaar gebracht hier, dan wil je ook iets terugdoen voor ze", zei matchwinner Tadic na het duel in Athene, waar Ajax overwintering in de Champions League veiligstelde, bij de NOS. "Deze zege is voor onze supporters en voor iedereen die van onze club houdt."

Ajax had het vooral in de eerste helft lastig met de compact spelende Grieken, maar brak na rust alsnog de ban. Tadic mocht na een handsbal van AEK-verdediger Mirko Livaja aanleggen voor een strafschop en schoot door het midden raak.

Het leek er even op alsof de dertigjarige aanvaller met Klaas-Jan Huntelaar een woordenwisseling had over wie de strafschop mocht nemen, maar volgens Tadic viel dat wel mee. "We hebben geen discussie gehad", zei hij bij Ziggo Sport. "Klaas-Jan vroeg of ik zeker wist dat ik zou scoren en daarop zei ik 'ja'."

"Ik mis weleens penalty's, maar ik vind het altijd mooi om verantwoordelijkheid te nemen. Dat is in het leven heel belangrijk. Die momenten waarop de druk toeneemt, vind ik fijn. Om dan te scoren, geeft een onbeschrijfelijk gevoel."

'We hebben het onszelf makkelijk gemaakt'

Vier minuten na die openingstreffer schoof Tadic ook de beslissende 0-2 binnen nadat David Neres en Huntelaar koel bleven in de omschakeling. Hoewel Ajax het in de eerste helft moeilijk had tegen AEK, maakte Tadic zich geen zorgen over het eindresultaat.

"Het was een moeilijke wedstrijd, maar ik denk dat we het onszelf makkelijk hebben gemaakt door hen moe te maken en ons eigen spelletje te spelen", aldus Tadic. "Na rust wisten we dat we kansen zouden krijgen en dat bleek ook."

Door de zege op AEK plaatste Ajax zich voor het eerst sinds het seizoen 2005/2006 voor de achtste finales van de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag strijdt op 12 december in de Johan Cruijff ArenA nog met Bayern München om groepswinst.

