José Mourinho heeft dinsdagavond na het bereiken van de achtste finales van de Champions League met Manchester United een sneer uitgedeeld aan zijn critici. 'The Red Devils' voegden zich bij de laatste zestien door een benauwde 1-0-zege op Young Boys.

"Ik wil even een boodschap doorgeven aan mijn aanbidders", zei Mourinho tijdens zijn persconferentie op Old Trafford met een cynische toon. "Ik ben nu veertien seizoenen in de Champions League actief geweest en ik heb me veertien keer geplaatst voor de achtste finales."

"In de twee jaar waarin ik niet aanwezig was in de Champions League heb ik twee keer de Europa League (2017 en de UEFA Cup in 2002/2003, red.) gewonnen. Dat wilde ik even meegeven aan mijn aanbidders en de liefhebbers van statistieken."

De geplaagde Mourinho maakt een moeizaam derde seizoen door als trainer van United. De 'Mancunians' wonnen dit seizoen slechts zes van hun eerste dertien Premier League-duels, werden op pijnlijke wijze uitgeschakeld in de League Cup en presteren ook in de Champions League wisselvallig.

Mourinho verdedigt uitbarsting van vreugde

De benauwde 1-0-zege van dinsdag op het Zwitserse Young Boys was desondanks genoeg om een plek in de achtste finales af te dwingen. Mourinho zag Marouane Fellaini in blessuretijd de winnende treffer maken en gooide - uit pure blijdschap na een frustrerende avond - een rek vol bidons op de grond.

"Het was een explosie van opluchting", verklaarde Mourinho zijn opmerkelijke actie. "Ik denk dat veel supporters thuis voor de televisie dat doelpunt op allerlei manieren hebben gevierd. Ik kan me voorstellen dat in sommige huiskamers de tv gesneuveld is."

De 55-jarige Mourinho heeft dan ook totaal geen begrip voor de mensen die kritiek uiten op zijn actie en zijn andere emotionele gebaren tijdens de wedstrijd. Volgens de Portugees is het niet meer dan logisch dat een coach meeleeft.

"Ik wil de mensen die dat niet begrijpen graag uitnodigen om naast mij op de bank te zitten, al is het waarschijnlijk veel comfortabeler om vaak op vakantie te gaan naar Barbados en op een scherm met digitale poppetjes te spelen. Ik weet zeker dat een trainer een andere trainer nooit zou veroordelen voor een emotionele reactie langs de lijn."

