Arjen Robben is dolgelukkig dat het geplaagde Bayern München erin geslaagd is de achtste finales van de Champions League te bereiken. De aanvaller is vooral blij voor trainer Niko Kovac, die door de teleurstellende resultaten dit seizoen al maanden onder druk staat.

"Niko is een van ons. We werken elke dag met hem samen en onze relatie is gewoon goed. Ik ben heel blij voor hem, want hij heeft het echt verdiend", zei Robben dinsdag na de 5-1-overwinning van Bayern op Benfica in de Allianz Arena.

De 34-jarige Groninger leverde met twee treffers aan cruciale bijdrage aan de klinkende overwinning in München. Robben opende na dertien minuten met een wereldgoal de score en maakte er amper twintig minuten later 2-0 van, waarna Robert Lewandowski (twee) en Franck Ribéry voor de andere drie Duitse treffers tekenden.

"Mijn doelpunten waren belangrijk voor het team, al is het altijd leuk om te scoren", aldus Robben. "We wilden ons laten gelden en een goede wedstrijd neerzetten, ook voor het publiek. Grote teams kunnen weer opstaan na een moeilijke periode en daar zijn wij in geslaagd."

Kovac vindt dat Bayern zichzelf heeft beloond

Bij Kovac, die vorig weekend met Bayern voor de derde competitiewedstrijd op rij zonder zege bleef, was de opluchting vanzelfsprekend ook groot. Duitse media schreven dat de coach hoe dan ook het veld zou moeten ruimen na het Champions League-duel met Benfica, ongeacht het resultaat.

"Alles viel de goede kant op bij ons", concludeerde de geplaagde Kovac. "We speelden vrijwel de hele wedstrijd heel geconcentreerd en zijn er eindelijk in geslaagd een voorsprong uit te bouwen. De spelers hebben laten zien wat ze kunnen en hebben zich beloond voor het harde werk."

Bayern won in de Bundesliga slechts zes van de eerste twaalf competitiewedstrijden, maar is in de Champions League koploper in groep E. 'Der Rekordmeister' kan groepswinst alleen nog ontgaan als de laatste wedstrijd op 12 december tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA verloren wordt.

Stand in groep E 1. Bayern München 5-13 (12-2)

2. Ajax 5-11 (8-2)

3. Benfica 5-4 (5-11)

4. AEK Athene 5-0 (2-12)

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Champions League