De Nederlandse media zijn een dag na de historische overwinning van Ajax op AEK Athene in de Champions League lovend over de Amsterdammers. De ploeg van trainer Erik ten Hag won met 0-2 in Griekenland en plaatste zich voor het eerst sinds het seizoen 2005/2006 voor de knock-outfase van het miljoenenbal.

Media benadrukken vooral de knappe resultaten van Ajax in de groepsfase en het historische aspect van de zege in Athene. De 33-voudig landskampioen is na vijf van de zes duels nog steeds ongeslagen in groep E.

"Kroon op het werk", kopt het AD op de voorpagina, met daarnaast de uitslagen van Ajax tot dusver in de Champions League; tegen AEK (3-0 en 0-2), Benfica (1-0 en 1-1) en Bayern München (1-1). "Een historische avond in Athene. Een avond waarop Ajax afrekent met een complex dat het niet meer meetelt."

"Natuurlijk was er anderhalf jaar geleden die finale van de Europa League tegen Manchester United. Maar veel nadrukkelijker zijn de herinneringen aan recente roemloze uitschakelingen tegen bescheiden clubjes als Molde FK en Rosenborg BK. De plek bij de beste zestien in Europa geeft Ajax haar trots terug."

'Wedstrijd was over het algemeen oervervelend'

Ajax had tegen AEK aan een zege genoeg om zich op eigen kracht voor de knock-outfase te plaatsen, maar kwam er lang niet doorheen tegen de stugge Grieken. In de tweede helft brak Dusan Tadic alsnog de ban door in de 68e minuut een strafschop te benutten. Vier minuten later maakte de Servische aanvaller er ook 0-2 van.

"De wedstrijd was over het algemeen oervervelend en het decor afschrikwekkend, maar de lange en opwindende reis van Ajax door Europa krijgt een vervolg in het voorjaar", schrijft de Volkskrant, die het bereiken van de volgende ronde als een beloning voor het verrichte werk in Amsterdam ziet.

"Een beloning voor de gestage opleiding van talent en de clubleiding die eindelijk begreep dat talent ervaring naast zich nodig heeft om te ontbolsteren. Het is ook de prijs voor trainer Ten Hag, geregeld hevig bekritiseerd om zijn weinig Amsterdamse uitstraling en zijn prestaties in het vorige seizoen. Nu is hij al elf Europese duels ongeslagen."

'Deze ploeg is aantrekkelijker dan PSV in 2015/2016'

Trouw maakt de vergelijking met de prestatie van PSV in het seizoen 2015/2016, toen de Eindhovenaren zich voor de laatste zestien van de Champions League plaatsten. Volgens het dagblad verdient de prestatie van Ajax nog meer lof.

"Ajax komt zo ver met een talentvolle en met aankopen versterkte ploeg, een aantrekkelijker team dan het enige jaren geleden vooral tactisch op tegenstanders reagerende PSV", schrijft Trouw.

"Opwindend was het deze keer niet, maar dat was ook niet nodig. De cijfers waren mooi genoeg, met een prachtig gevolg - voor Ajax en voor het Nederlandse voetbal."

Voor Ajax staat er in de groepsfase van de Champions League nog één wedstrijd op het programma. De ploeg van Ten Hag speelt op 12 december voor eigen publiek tegen Bayern München om de groepswinst. 'Der Rekordmeister' won dinsdag met 5-1 van Benfica en heeft twee punten meer dan de Amsterdammers.

Stand in groep E 1. Bayern München 5-13 (12-2)

2. Ajax 5-11 (8-2)

3. Benfica 5-4 (5-11)

4. AEK Athene 5-0 (2-12)

